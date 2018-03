Neumünster : CDU testet Plakate-Verzicht

Parteien dürfen an maximal 400 Standorten aktiv werden – und wollen das auch. Tungendorfs Christdemokraten plakatieren gar nicht.

von Rolf Ziehm

27. März 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Plakate, die für „Ostern im Tierpark“ oder die Kinderstadt „Neumünstrum“ werben, haben es seit Sonnabend schwer, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Parteien haben mit der Plakatierung begonnen und damit auch in Neumünster die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs eröffnet.

Schon am 1. Februar hatten sich die Parteien und die Stadt auf die Plakatierungsspielregeln verständigt. Erlaubt sind maximal 400 Standorte im Stadtgebiet. Am Ring und an den Ausfallstraßen dürfen an 200 Stellen Wahlplakate angebracht werden, auf dem Großflecken und am Kuhberg sogar nur an zehn Stellen. Erlaubt ist nur ein Plakat je Standort. Und das wollen die Parteien auch ausschöpfen.

Nur die CDU Tungendorf schert aus und versucht zur Osterzeit einen Fastenkurs. „Jede Partei darf 800 Plakate hängen, und wir haben elf Parteien. Das ist doch irre“, sagt Klaus Grassau, der wie Helga Bühse und Gerhard Lassen um eines der drei Direktmandate in Tungendorf antritt. Die vielen Plakate nervten „den Bürger und auch uns Kommunalpolitiker. Wir als CDU Tungendorf wollen ein Zeichen setzen und schauen, ob es auch ohne geht“, so Grassau.

Die anderen Direktkandidaten der CDU waren mit ihren Team unterwegs und haben Plakate gehängt. „Die CDU setzt auf die Porträts der Kandidaten“, sagt der Kreisvorsitzende Wolf Rüdiger Fehrs. Mit dem Vorstoß, den Zeitraum der Plakatierung und die Zahl der Plakate einzugrenzen, sei man nicht durchgedrungen.“

Die SPD wirbt mit Kandidatenporträts in den Stadtteilen und Themenplakaten am Ring, berichtet die Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber, die wie Fehrs im Landtag sitzt. Die Gestaltung und Plakatierung habe man selbst gemacht. „Bei der Zahl der 400 erlaubten Standorte ist noch Luft nach oben“,. sagt Kirsten Eickhoff-Weber und bekräftigt: „Wir werden uns strikt an die Begrenzung halten und lassen uns auch nicht aus dem Konzept bringen, wenn die anderen mehr machen.“

Hans Heinrich Voigt von den Grünen begrüßt, dass man sich frühzeitig zusammengesetzt hat und hofft, „dass sich das Theater von der Bundestagswahl nicht wiederholt“. Stabile Aufsteller sind an Bäumen jetzt wieder erlaubt. Die Grünen haben mit Themenplakaten begonnen und wollen in der Schlussphase auch ihre drei Spitzenleute plakatieren. Man werde aber nicht an allen 400 Standorten Plakate aufstellen. „Es kommt beim Bürger nicht an, die ganze Stadt vollzukleistern“, so Voigt.

„Wir setzen auf Personalisierung und zeigen unsere Kandidaten“, sagt der FDP-Ratsfraktionsvorsitzende Reinhard Ruge. Rund 500 Plakate seien es insgesamt. Ruge: „Die meisten stehen bereits.“ Das Bündnis für Bürger setzt laut Ratsherr Jörn Seib seine „Schwerpunkte in den Stadtteilen. Wir sind deshalb am Ring nicht so stark vertreten“. Auch die Liberal-Konservativen Reformer haben nach Aussage ihres Kreisvorsitzenden Jürgen Joost ihr Kontingent noch nicht voll ausgeschöpft und erst die „wichtigsten Positionen mit Motiv-Plakaten besetzt“.

Einen ersten Disput über Verstöße gegen die Plakatierungsregeln gibt es auch schon. An einigen Stellen hängen Plakate von CDU und LKR an einem Mast – was nicht gestattet ist. Während die LKR für sich reklamiert, zuerst plakatiert zu haben, kontert die CDU, dass die Konkurrenz zu früh, also noch vor dem offiziellen Startschuss am Werk gewesen sei. Kaum aufgehängt, gibt auch schon die ersten Verluste. „Erste Plakate der CDU wurden schon zerstört. Wir haben Anzeige erstattet und setzen für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 250 Euro aus“, sagt CDU-Chef Fehrs.