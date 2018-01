Neumünster : Cannabis-Anbau im großen Stil?

Die Ansiedlung des kanadischen Unternehmens Nuuvera in Bad Bramstedt könnte auch Bedeutung für Neumünster haben. Wird eine Cannabis-Produktion angesiedelt?

Die Ankündigung des kanadischen Unternehmens Nuuvera, in Bad Bramstedt ein Hochsicherheitslager für Cannabis aufzubauen (siehe Seite 4) gibt Gerüchten um eine mögliche Anbau-Plantage im Industriegebiet Süd neuen Stoff. Nach Courier-Informationen geht es um eine Fläche, für deren Verkauf die Ratsversammlung bereits ihr Okay gegeben hat.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass ein Unternehmen dort ansiedeln will, um Cannabis für medizinische Zwecke anzubauen. Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras wollte gestern auf Nachfrage nichts sagen. Doch Äußerungen seines Bad Bramstedter Amtskollegen Hans-Jürgen Kütbach lassen aufhorchen. Er freue sich sehr über die Ansiedlung im Gewerbegebiet Nord seiner Stadt, sagte der FDP-Politiker zum Courier. Zu einem möglichen Standort-Konflikt mit Neumünster ergänzte er: „Ich mische mich nicht in innenpolitische Angelegenheiten. Aber eine Konkurrenz zu Neumünster sehe ich derzeit nicht.“ Kütbach hob die Zusammenarbeit beider Kommunen im Verband Nordgate hervor, „von der alle Seiten profitieren können“.

Die sechs Städte Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt an der A7 bieten unter dieser Marke gemeinsam freie Gewerbeflächen in allen Lagen, Größen und Preisklassen an (der Courier berichtete). In diesem Fall wäre auch die Wirtschaftsagentur mit in dem Prozess eingebunden.

„Wir planen aktuell nur die Anlage in Bad Bramstedt“, betont Nuuvera-Deutschland-Geschäftsführer Hendrik Knopp auf Nachfrage. Er hatte in einem Bericht des Nachrichtenmagazins Stern den Standort Bad Bramstedt für einen „riesigen Cannabis-Tresor, fünf Meter hoch, 1000 Tonnen schwer, der Cannabis im Warenwert von fünf bis zehn Millionen Euro fasst“, ins Spiel gebracht. Nuuvera sei dafür aktuell in der Planungsphase mit Architekten und Behörden. „Wir hoffen, in den nächsten Wochen mit den ersten Baumaßnahmen beginnen zu können. Wenn alles nach Plan läuft, wir die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, soll das Hochsicherheitslager im Spätsommer dieses Jahres betriebsbereit sein“, so Knopp.

Allerdings werde sich Nuuvera in Deutschland in den kommenden Jahren „weitreichend engagieren“, schiebt er nach, ohne den Standort Neumünster zu nennen. Und: „In Bad Bramstedt wird nur aus Kanada importierte Ware gelagert.“

Aber Nuuvera möchte in Deutschland offenbar auch Cannabis anbauen. Angesprochen auf das entsprechende Ausschreibungsverfahren von der dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte untergeordneten Cannabisagentur sagt Knopp: „Das ist ein geheimes Verfahren. Wir sehen dem Ausgang entgegen.“

Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte europaweite Ausschreibung sieht den kommerziellen Anbau von Medizinalhanf durch Privatunternehmen in Deutschland vor.

Pharmazeutisches Cannabis soll gemäß der im Bundesanzeiger im Juni 2016 veröffentlichten Cannabis-Monografie produziert werden. Der Auftrag umfasst Anbau, Weiterverarbeitung, Lagerung und die Verpackung. In einem gestaffelten Losverfahren wird der Auftrag, in zehn Lose aufgeteilt, unter je zehn Bewerbern, die im Lieferzeitraum 2019 bis 2022 pro Jahr je 200 Kilo liefern sollen. Pro Bewerber können maximal sieben Lose vergeben werden, die für einen Zeitraum von 65 Monaten die Lieferung gewährleisten sollen. Die Bieter mussten in diesem Verfahren gewisse Voraussetzungen erfüllen, um im Verfahren eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen.

Im Industriegebiet Süd herrscht nach der Erweiterung der Entwicklungsfläche derzeit ein regelrechter Boom. Logistikunternehmen wie Voigt, Bade oder DHL Express bauen dort bereits, die Spedition Dachser und die Meierei Barmstedt planen Millioneninvestitionen. Eine Cannabis-Plantage würde den Standort Neumünster weiter aufwerten, sagt ein Wirtschaftsexperte, der nicht genannt werden möchte. Doch noch ist nichts entschieden. Die Hanf-Blase kann auch noch platzen.