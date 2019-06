Jungs und Mädchen aus der Tschernobyl-Region kommen : Camp für krebskranke Kinder in Neumünster

Am Montag treffen 24 kleine Krebspatienten aus der Ukraine zur Rehabilitation in der Fröbelschule ein.

von shz.de

30. Juni 2019, 14:18 Uhr

„Es macht mich so wütend! Es gibt so viele Reiche in der Ukraine, und trotzdem richtet keiner eine Reha-Klinik für Krebspatienten ein!“ Eberhardine Seelig schimpft, wenn sie an die Gleichgültigkeit gegenüber den schwer Kranken denkt. Es sei nicht das seit 1991 unabhängige Land im Osten Europas, das sich um die Genesung von Menschen kümmere, die aufgrund der Nuklearkatastrophe 1986 in Tschernobyl noch immer an Krebs erkranken. Es sind ehrenamtliche Helfer wie die 78-Jährige Neumünsteranerin, die sich einsetzen.

Am Wochenende hat Eberhardine Seelig im 28. Jahr in Neumünster ein Rehabilitations-Camp an der Fröbelschule eingerichtet, denn am Montagabend treffen 24 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren aus der Ukraine hier ein, um für vier Wochen ihre Heilung anzukurbeln. „Die Chemo- und Strahlentherapie, die sie zuhause bekommen, schädigt auch die guten Zellen. Hier sollen die körpereigenen Funktionen wiederhergestellt werden. Das klappt erstaunlich gut, nach nur drei Wochen merkt man eine deutliche Verbesserung“, erklärte die Leiterin des Trägervereins „Teestube David – unsere Hilfe zum Leben nach Tschernobyl“. Die Kinder lebten auf, die Bewegung an der frischen Luft, die Gemeinschaft, die medizinische Nachsorge und das gesunde Essen täten ihnen gut, schilderte sie.

„Zuhause sind die kranken Kinder häufig einsam, denn die Eltern müssen arbeiten, auch, um die teuren Medikamente zu bezahlen“, sagte die Organisatorin. Unter den Kindern ist auch Dimitri, ein 13-Jähriger Junge, der bereits zum zweiten Mal nach Neumünster darf. „Ihm musste ein Bein amputiert werden. Und dennoch hat dieser Junge nicht den Mut verloren, wenn er Fußball spielt, nimmt er seine Prothese ab und jagt mit seinen Krücken über den Platz.“

Mittlerweile kommen einstige Patienten als Begleiter der Gruppe mit. Eberhardine Seelig: „Maxim hatte Krebs als Kind, mittlerweile ist er gesund und hat studiert. Das sind Hoffnungsträger für die anderen.“ Eberhardine Seelig macht auch auf ein kaum diskutiertes Problem im Zusammenhang mit Impfmuffeligkeit aufmerksam: „Jeder, der einmal Krebs hatte, ist immungeschwächt und sehr anfällig für Krankheiten, trotz Impfung.“

Viele ehrenamtliche Helfer sorgten am Wochenende dafür, dass die Kinder es nun vier Wochen lang wohnlich haben an der Flensburger Straße. Gebraucht werden noch: Kleidung in der Größe zwischen 128 und 176, Winterjacken, Schuhe bis Größe 46, Noppensocken. Die Spenden können an der Fröbelschule abgegeben werden. Erberhardine Seelig hofft unter der neuen Regierung in der Ukraine auf Bewegung in Sachen Reha: „Ich habe vor einer Woche die Botschaft in Berlin kontaktiert und um einen Termin gebeten.“