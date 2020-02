Neumünster : C.J. Wigger verkauft seine vier Baustofffachhandlungen an Hass + Hatje

Familie Wigger will sich auf die Hagebaumärkte fokussieren. Neuer Eigentümer Hass +Hatje hat für alle 89 Wigger-Mitarbeiter Übernahmeangebot zu gleichen Rechten.

von Rolf Ziehm

25. Februar 2020, 18:29 Uhr

Neumünster | Das Traditionsunternehmen C.J. Wigger hat zum 1. April seine Baustoffhandels-Standorte an der Boostedter Straße in Neumünster, in Bordesholm, Bornhöved und Hitzhusen an die Firma Hass + Hatje mit Sitz in Rellingen verkauft.

Hass + Hatje sei schon lange ein strategischer Partner und wolle alle bei Wigger betroffenen Mitarbeiter übernehmen, sagte Christian Wigger, der mit seiner Schwester Kerrin die Familien-Kommanditgesellschaft führt. „Beide Inhaberfamilien kennen sich seit langem“, betonte Ralf Lüthje, Geschäftsführer von Hass + Hatje.

„Senior-Chef Horst Hatje und mein Vater Jonny haben vor rund 50 Jahren die Hagebau als Einkaufsgesellschaft und mittelständische Kooperation des Baustoffhandels begründet“, so Christian Wigger.

Die Idee, den Baustoffhandel unter neuer Flagge zu führen, liege auch an der zunehmenden Konzentration in der Branche. Wigger: „Wir hatten einen Gemischtwarenladen und können uns jetzt auf den Einzelhandel konzentrieren.“ Wigger betreibt weiterhin die Hagebaumärkte an der Boostedter Straße sowie an Kieler Straße in Tungendorf, in Eutin und den Werkerwelt-Markt in Hitzhusen. Auch beim Fliesenmarkt und der Fliesenverlegung ändere sich nichts, ebenso beim Geschäftszweig Motoristik.

Das 1881 von Carl Johannes Wigger gegründete Unternehmen hat dann noch 165 Mitarbeiter. Hass + Hatje ist mit dann knapp 1000 deutlich größer, aber ebenfalls ein Familienbetrieb mit zwei Familienzweigen, betonte Lüthje: „Die Firmenphilosophien, etwa der Umgang mit langjährigen Mitarbeitern, sind deckungsgleich.“ Er hoffe, dass alle 89 Wigger-Mitarbeiter bei Hass + Hatje anfangen. Lüthje: „Wir brauchen jeden einzelnen.“ Hass + Hatje hat Baustoffhandlungen in Rellingen, Gadebusch, Bad Segeberg, Bad Oldesloe, Ratzeburg und Uetersen, zwölf Hagebaumärkte und weitere Beteiligungen, zwei Betonwerke und eine Spedition. Lüthje: „Wir werden versuchen, die neuen Standorte zu integrieren und auszubauen.“