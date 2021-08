Fußball : Burak Gülbay neuer Sportchef bei Türkspor Neumünster

Unter ihm und Ligatrainer Ejder Özgür sollen die ausgegebenen Ziele realistisch sein.

von Arne Schmuck

03. August 2021, 16:34 Uhr

Mit einem Drei-Jahres-Projekt zurück in die Fußball-Kreisliga, dazu ein Verjüngungsprozess und viel Vertrauen in den eigenen Nachwuchs, speziell in die A-Jugend: Das sind die Ziele, die sich A-Klassist Türkspor Neumünster gesetzt hat. Mit dem neuen Sportlichen Leiter Burak Gülbay, der sich selbst auf Grund seiner fußballerischen Vergangenheit als „VfR-Urgestein“ bezeichnet, und dem neuen Ligatrainer Ejder Özgür als Nachfolger von Vural Kuscu möchten die Rot-Weißen echte Aufbauarbeit leisten. „Bei uns sollen keine Namen, sondern der Charakter zählen“, sagt Gülbay, der sich in der hiesigen Kickerszene mit Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit ein gutes Standing erarbeitet hat. „Wir sind nicht nur für Türken da, wir sind international“, betont der neue Sportliche Leiter. Was er besser machen möchte als sein Vorgänger, weiß Gülbay ganz genau: „Wir werden keine Ziele mehr herausposaunen, die sowieso nicht erreichbar wären.“