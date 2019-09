Tierpark Neumünster : Buntes Herbstfest mit Elfen und Feen

Im Tierpark empfangen Waldwesen am 3., 5. und 6. Oktober die Besucher.

von Gabriele Vaquette

29. September 2019, 13:04 Uhr

Nach dem Riesenerfolg 2018 laden Bacos Events und Eventzauber Nord am Donnerstag, 3. Oktober, sowie am Wochenende (5. / 6. Oktober) erneut zum „Bunten Herbstfest“ in den Tierpark an der Geerdtstraße 100 ein. Jeweils von 10 bis 17 Uhr haben große und kleine Besucher die Möglichkeit, viele zauberhafte Wesen zu treffen, Märchen zu lauschen oder am Pfadfinder-Lagerfeuer Stockbrot zu rösten.

Zauberhafte Walking Acts wie Schwäne, Feen und Trolle sind im Park unterwegs, auf der Bühne am Teich gibt es Bühnenprogramm wie zum Beispiel das interaktive Theaterstück „Ignaz und das gestohlene Licht“ (Donnerstag) und ein Trommelkonzert des Senegalesen Bakar Gadji (Wochenende). Am Sonnabendnachmittag werden die Zumba-Dancers aus Kaltenkirchen ihr Können zeigen.

Märchen aus aller Welt

Sonntag kann man bei „Aronas Showpalast“ ein magisches Zwei-Personen-Theaterstück auf der Bühne genießen, außerdem gibt es Kinderschminken. Am großen Grillplatz wird „Mutter Erde“ Märchen aus aller Welt erzählen.

Kinder können an verschiedenen Stationen Stempel im Spielepass sammeln; dafür gibt es am Ausgang einen kleinen Preis. Als Sonderpreise werden unter allen Teilnehmern eine Familienjahreskarte sowie ein Besuch beim Lieblingstier inklusive „Meet & Greet“ verlost. Genaue Infos auf der Homepage des Tierparks.