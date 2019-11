Latendorf : Bunter Umzug durch Braak

90 große und kleine Besucher führen die Laternen aus.

Avatar_shz von shz.de

01. November 2019, 16:42 Uhr

In einem bunten Laternenumzug liefen am Donnerstagabend rund 90 große und kleine Besucher durch Braak-Siedlung. Die Freiwillige Feuerwehr Braak und die Gemeinde Latendorf hatten die Traditionsveranstaltung organisiert. „Wir wechseln uns alle zwei Jahre ab. In einem Jahr findet der Umzug in Latendorf statt, dann wieder in Braak. Die Wehren unterstützen sich da gegenseitig“, erklärte Braaks Ortswehrführer Lars Dohse. Start und Ankunft war der Hof Schümann, wo draußen und im alten Kuhstall Grillwurst und Getränke parat standen. „Herbert Schümann ist Ehrenmitglied in unserer Wehr, er stellt seinen Hof regelmäßig zur Verfügung“, sagte Lars Dohse. Angeführt vom Spielmannszug Sventana aus Bornhöved führten auch Max Wedder (Foto von links) und die Cousins und Cousinen Ida, Lönne, Marla und der kleine Marno Dohse ihre Laternen durch die Dämmerung.