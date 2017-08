Jahrmarkt : Bunter Trubel und viel Spaß

vergrößern 1 von 2 Foto: Behn 1 von 2

Neumünster | Autoscooter und Kinderkarusselle belebten am Wochenende den Jugendspielplatz. Auch Dosen- und Pfeilwerfen und große Plüschtiere an der Losbude lockten die Besucher an.

Julian Maximilian Möller (10) und seinen Vater zog es zum Beispiel zum Extasy-Karussell. Mit einer Eisenstange gut gesichert fuhren die beiden im Kreis. „Das bringt super viel Spaß“, sagte Julian. Tom Petersen (3) zeigte sich als begabter Angler. Er fischte so viele Enten, dass er am Ende auch ein Entenangelspiel mit nach Hause nehmen durfte. Stolz zeigte er es seiner Mutter und konnte es kaum erwarten, damit zu spielen. „Wir kommen aus Latendorf und sind zum ersten Mal auf diesem Jahrmarkt“, erzählte die Mutter, Julia Petersen, bevor Tom zum Kinderkarussell losspurtete, um ein paar Runden zu drehen. Dainius Seeliger (6) hingegen zog es zum Autoscooter. Mit viel Gas und einem strahlendem Gesicht rammte er die anderen Fahrer und konnte sich dabei ziemlich gut behaupten.

Das Wetter spielte vor allem am Sonnabend nicht immer mit. Ab und an gab es heftige Schauer. Schausteller Heinz Rühmann sagte: „Auch wegen des Klimawandels bekommen wir immer heftigeren Regen. Da bleiben uns die Besucher weg.“

Laut Polizei blieb es bislang auf dem Jugendspielplatz „sehr ruhig und friedlich“, wie ein Sprecher der Leitstelle in Kiel gestern Nachmittag mitteilte.

Heute um 14 Uhr beginnt der letzte Tag des Sommermarktes. Traditionell gibt es dann wieder zahlreiche Angebote bei den Schaustellern.