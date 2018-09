Neumünster : Bunter Protest gegen Fremdenfeindlichkeit

Bunt und friedlich verlief der Protest gegen Rechts. Die Teilnehmer zogen von der Erstaufnahmeeinrichtung in die Innenstadt.

von Dörte Moritzen

09. September 2018, 17:46 Uhr

„Jagt Pokemon statt Menschen“ oder „Weniger Hass, mehr Knutschen“ – die Plakate der Demonstranten waren ebenso bunt wie die Veranstaltung selbst. Zwei Stunden lang zogen am Sonnabend mehrere Hundert Menschen friedlich quer durch die Innenstadt, um ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu setzen.

Die Polizei zählte gut 600 Teilnehmer. Veranstalterin Nicole Gaidetzka (37), die die Demonstration unter dem Motto „Wir sind mehr – der Norden gegen Rechts“ angemeldet hatte, sprach von bis zu 1000 Personen.

Neben Vertretern aus der Politik sowie aus Verbänden und Vereinen waren vor allem zahlreichen Bürgern aus ganz Schleswig-Holstein gekommen. Birgit Naumann (66) war mit ihrem Mann und Sohn sowie Bekannten aus Itzehoe angereist, um Flagge zu zeigen. Zwei befreundete Familien aus Kiel und Rendsburg hatten sich mit drei Kindern nach Neumünster aufgemacht, um dabei zu sein.

Von der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge am Haart setzte sich der Marsch gegen 13 Uhr mit Sprechchören und Musik Richtung Innenstadt in Bewegung. Dabei wurden auch Elemente des Ba-Da-Boom-Festivals eingeflochten. Auf dem Großflecken stimmte der Singkreis „Die Brückenklänge“ spontan das Lied „Die Freiheit“ zur Unterstützung der Demonstration an. Der Musiker Shivan aus dem Irak sang am Kuhberg während der Kundgebung.

Zuvor sprachen unter anderem der Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin (Linke), Heiner Wadle vom Bündnis gegen Rechts und Tufan Kiroglu von der türkischen Gemeinde Neumünster. Sie erinnerten an die fremdenfeindlichen Ereignisse in Chemnitz, warnten vor europaweiten rechtsradikalen Tendenzen und appellierten an die Teilnehmer, sich stets mutig für Demokratie einzusetzen. Dass in Neumünster zurzeit zwei Mitglieder der NPD im Rat sind, machte ihnen Sorgen. Eine Vertreterin der Initiative Seebrücke aus Kiel thematisierte die oft tödliche Flucht über das Mittelmeer und forderte ein rasches Umdenken in der Flüchtlingspolitik.

Am Ende waren Veranstalter und Polizei gleichermaßen zufrieden. „Es gab keine Probleme, die Kooperation war gut“, lobte der Einsatzleiter.