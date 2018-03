Boostedt : Bundeswehr kommt nicht

Die Konversion des Kasernengelände kann weitergehen. Das N1-Gebäude will der Bund behalten.

von Susanne Otto

21. März 2018, 08:09 Uhr

Boostedt | Schlechte Nachrichten für Boostedt: Das Gebäude N1 steht der Gemeinde nicht zu. Und: Die Bundeswehr kommt nicht im großen Stil zurück. Das gab der sichtlich um Beherrschung ringende Bürgermeister Hartmut König am Montagabend der Gemeindevertretung bekannt.

„Ich schäume vor Wut. Man muss sich wirklich fragen, was Politiker sich bei so einem enttäuschenden Umgang mit einer Gemeinde denken“, sagte König. Er war am Montagvormittag überraschend ins Innenministerium nach Kiel geladen worden, wo ihm Ingo Gädechens, CDU-Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags, die Absage erteilte.

Bisher gibt es nur diese mündliche Mitteilung, bei der auch Staatssekretär Torsten Geerdts und Melanie Bernstein, CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem hiesigen Wahlkreis, dabei waren. „Ich gehe aber davon aus, dass die schriftliche Mitteilung nicht anders lauten wird. Ich sehe da keine Chance“, sagte der Bürgermeister.

Nach ewigem Hin und Her will die Bundeswehr das N1-Gebäude nun doch selbst nutzen und braucht es als Teil des Standortübungsplatzes. Bereits Ende Januar hatte eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur der Bundeswehr erklärt, dass dort die Geländebetreuung Boostedt des Bundeswehrdienstleistungszentrums Plön untergebracht werden könnte. Das N1-Gebäude steht auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne und ist im Besitz des Bundes. Boostedt wollte das Gebäude für die Feuerwehr kaufen, die dringend umziehen muss. Gemeindewehrführer Thomas Storm sagte dem Courier: „Es wäre optimal gewesen, die Feuerwehr hätte ohne viel finanziellen Aufwand einziehen können. Jetzt fangen wir wieder bei Null an.“ Die Feuerwehr liegt neben dem Kindergarten am Dorfring, beide nutzen eine Zufahrt. „Wir wären raus aus dem Dorfkern gewesen, hätten eine prima Zufahrt gehabt und auch das Martinshorn würde hier weniger stören“, bedauerte Thomas Storm. Die Freiwillige Feuerwehr Boostedt ist übrigens auch zuständig für die Flüchtlings-Erstaufnahme, das Munitionsdepot und den Standortübungsplatz.

Als ein möglicher Alternativ-Standort für die Feuerwehr ist ein gemeindeeigenes Waldstück hinter dem Sportplatz im Gespräch. Die Freie Wählergemeinschaft Boostedt (FWB) bevorzugt einen Bau auf dem Kurras-Gelände. Außerdem führt der Bürgermeister Gespräche mit Eigentümern von entsprechenden Grundstücken.

Außerdem ging es um die sogenannte Panzerstraße. Sie gehört ebenfalls dem Bund. „Seit über einem Jahr liegt der Standortverwaltung unser Antrag auf Kommunalisierung der Straße vor – bisher unbeantwortet“, erklärte Hartmut König. Das wird sich jetzt ändern, denn der Bürgermeister hatte noch eine Neuigkeit dabei: „Die Panzerstraße wird freigegeben. Nun können wir uns auf die Konversion konzentrieren.“ Die Freigabe ebnet den Weg für einen Vertrag mit der Tietje-Gruppe aus Itzehoe, die ein Areal auf dem Gelände kaufen will. Bis Mitte des Jahres muss die Erschließung über die Panzerstraße gesichert sein, damit der Investor einen Bauantrag stellen kann. Der bis vorgestern geltende Sperrvermerk für Ausgaben, die die Konversion betreffen, wurde aufgehoben.

Die Flüchtlinge werden zunächst in Boostedt bleiben. Das Innenministerium teilte gestern auf Anfrage mit: „Der Vertrag zwischen dem Land und dem Bund sieht bis zum Herbst 2019 die Nutzung der Kaserne als Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge vor. Danach strebt das Ministerium für Inneres eine Weiternutzung im bisherigen Umfang an.“

Zu dem Gespräch mit Bürgermeister Hartmut König wollten sich die beiden beteiligten Bundestagsabgeordneten gestern nicht äußern. „Eine offizielle Mitteilung aus dem Bundesministerium der Verteidigung über den Bundeswehrstandort Boostedt erfolgt in Kürze“, erklärte Stefan Günther,

Büroleiter von Melanie Bernstein. Aus dem Büro von

Ingo Gädechens hieß es gar, Gädechens habe eine Vermutung geäußert und sei nicht zitierfähig.

Kommentar von Susanne Otto Schadensbegrenzung Nach dem vielen Hin und Her zur Zukunft des Kasernengeländes war das wohl eine Art Schadensbegrenzung: Staatssekretär und zwei Bundestagsabgeordnete haben Bürgermeister Hartmut König reinen Wein eingeschenkt, noch bevor es eine offizielle Stellungnahme aus dem Verteidigungsministerium gibt. Der Zeitpunkt war (zufällig?) geschickt gewählt. So konnte König gleich abends die Gemeindevertreter informieren. Die Konversion kann jetzt weiter vorangetrieben werden – allerdings ohne das begehrte N1-Gebäude. Doch das Vertrauen der ehrenamtlichen Gemeindevertreter in die große Politik dürfte nachhaltig erschüttert sein.