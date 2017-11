Boostedt : Bund grätscht in Boostedter Pläne

vergrößern 1 von 1 Foto: Bundeswehr 1 von 1

Boostedt | Die Nutzung für die Rantzau-Kaserne stellt die Boostedter wieder vor neue Probleme. Das Gebäude N 1 wollte die Gemeinde für die Freiwilligen Feuerwehr haben. Ohne Rücksprache hat nun die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) Interesse an dem Hallenkomplex angemeldet.

Dass der Weg zur Umnutzung der Rantzau-Kaserne eine große Herausforderung werden würde, dessen waren sich die Boostedter Gemeindevertreter immer bewusst. Doch dass sich die Zusammenarbeit mit der Bima, den Ministerien des Landes sowie weiteren Beteiligten bei den Entwicklungsplanungen derart kompliziert, nervenaufreibend und langwierig gestalten würden, damit hat wohl niemand gerechnet. Deutlich wurde dies einmal mehr auf der Sitzung des Ausschusses für Konversion und Gemeindeentwicklung am Dienstagabend. Bürgermeister Hartmut König teilte verärgert mit, dass die Bundeswehr nun doch wieder die Nutzung des Hallenkomplexes (Gebäude N 1) prüfe. „Mitgeteilt wurde uns dies, ohne vorherige Ankündigung oder Rücksprache über die Bima am Montag. Mit einer Entscheidung rechnet man dort innerhalb der nächsten drei Wochen“, erklärte er.

Gleichzeitig kündigte König an, den Widerspruch der Gemeinde gegenüber der Bima kurzfristig in einem Brief deutlich zu machen. Denn als Folge einer Nutzung der Hallen durch die Bundeswehr wären die Planungen zur Ansiedlung der Feuerwehr an diesem Standort (der Courier berichtete) vom Tisch. Ebenso bestünde die Gefahr, dass der Investor, mit dem die Verhandlungen ebenfalls bereits konkretisiert seien, komplett aus dem Projekt abspringe. „Es kann nicht sein, dass sich die Gemeinde, die sich nun schon seit Jahren um eine zukunftsorientierte Entwicklung der Fläche bemüht, immer wieder vorgeführt und behindert wird“, hieß es dazu einhellig aus dem Ausschuss.

Eine weitere Gefahr sahen die Ausschussmitglieder in der Option des Innenministeriums, die örtliche Flüchtlingserstaufnahmestelle über das Jahr 2020 hinaus zu betreiben. „Auch das würde jede weitere Konversion zerschlagen. Zu helfen, wenn Hilfe angebracht ist, ist eine Sache. Aber irgendwann gibt es für einen Ort, der sich

weiterentwickeln will, auch Grenzen“, waren sich die

Gemeindevertreter einig.

Als weiterer Pferdefuß könnte sich das ausstehende Lärmschutzgutachten für das Umfeld der Kaserne herausstellen. „Wenn das negativ ausfällt, können wir hier nur noch Wanderwege anlegen, und die Gemeinde kann einpacken“, brachte es Jens Kruse (CDU) auf den Punkt. Davon betroffen wären dann auch das Gebäude A5, indem eigentlich die Kita ihren neuen Standort finden soll sowie das angedachte Wohngebiet der „Waldsiedlung“ an der Von-dem-Borne-Straße.

Dennoch empfiehlt der Ausschuss – vorbehaltlich der Ergebnisse des Gutachtens – Verkaufsgespräche mit der Bima aufzunehmen.