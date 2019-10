Neumünster : Bürgerverein Brachenfeld vor der Auflösung?

Es findet eine außerordentliche Versammlung statt, die auch bei der Pilotveranstaltung für eine Planungswerkstatt Thema sein könnte.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

29. Oktober 2019, 15:19 Uhr

Knapp drei Jahre nach der Fusion der Feuerwehren Brachenfeld und Stadtmitte zur Wehr Mitte und dem Umzug der Kameraden ins Gefahrenabwehrzentrum könnte Brachenfeld eine weitere alteingesessene Institution verlieren. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 20. November stimmen die rund 60 Mitglieder des Bürgervereins nach 115 Jahren über eine Auflösung ab. Betroffen wäre dann auch die Sterbeversicherung. Der Grund hierfür ist nach Courier-Informationen auch ein Nachwuchsmangel.

„Ich würde es sehr bedauern, wenn es den Verein nicht mehr gibt“, sagt Stadtteilvorsteher Hans-Jürgen Gorba. Mit Veranstaltungen wie dem Vogelschießen, das es zuletzt 2018 gab, Knobeln, Grünkohlessen oder dem Adventscafé haben die Mitglieder über Jahrzehnte das gesellschaftliche Leben im Stadtteil bereichert. Auch legt der Bürgerverein immer am Volkstrauertag einen Kranz am Ehrenmal Ecke Hauptstraße / Pestalozziweg nieder. Das soll nach Courier-Informationen auch in diesem Jahr noch so sein – unabhängig davon, ob der Antrag auf Auflösung eine Mehrheit bekommt oder nicht.

Mitglied und Ex-Stadtteilvorsteher Uwe Holtz deutet auch Schwierigkeiten im Vorstand an. Ob es derzeit einen aktiven Vorsitzenden gibt, wisse er nicht. Vom Vereinsvorstand selbst wollte sich niemand gegenüber dem Courier äußern.

Doch wie geht es ohnehin mit dem Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg weiter? Dazu können nun die Bürger bei der ersten öffentlichen Beteiligungsveranstaltung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ihre Ideen einbringen. Der Planungs- und Umweltausschuss gab dafür grünes Licht. Am Donnerstag, 12. Dezember, soll es ab 16.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde an der Tizianstraße 9-11 zum Beispiel ums Wohnen, um die Nahversorgung, den Verkehr und die Mobilität, die Naherholung und Grünflächen und die öffentliche und soziale Infrastruktur gehen. Alle Teilnehmer können sich dann an bis zu drei Thementischen nacheinander beteiligen, Fragen stellen und ihre Vorschläge loswerden. Ein Moderator hält alles schriftlich fest. Ab 18.30 Uhr werden die Ergebnisse dann präsentiert. „Wir hoffen vom Stadtteilbeirat, dass es eine rege Beteiligung gibt“, sagt Hans-Jürgen Gorba.

Brachenfeld-Ruthenberg ist der Pilot für ein neues Format, das künftig in allen Stadtteilen regelmäßig zu Rahmenplanungen stattfinden könnte. Das Ziel dahinter lautet: „Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln.“ Wird es ein Erfolg, sind 2021 erstmals entsprechende Veranstaltungen in allen Stadtteilen geplant – und zwar regelmäßig im vierten Quartal eines ungeraden Jahres. „Deren Zweck ist es, den Stadtteilen eine Möglichkeit zur Mitwirkung an der ISEK-Zielfortschreibung zu geben, die jeweils im ersten Quartal eines geraden Jahres in der Ratsversammlung stattfindet. Daneben sollen die laufenden Schlüsselmaßnahmen des Stadtteils betrachtet und künftige Handlungsbedarfe frühzeitig identifiziert werden“, heißt es von Seiten der Stadt.