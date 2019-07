Neumünster : Buchhalter soll Gehaltsabrechnung manipuliert haben

Machte er gemeinsame Sache mit dem Chef? – Schöffengericht begibt sich auf eine schwierige Suche nach der Wahrheit.

von Jens Bluhm

19. Juli 2019, 15:34 Uhr

Hat der Buchhalter einer Speditionsfirma aus dem Umland seinen Brötchengeber beschubst, in dem er Lohnabrechnungen zu seinen Gunsten manipulierte? Oder machte er dabei gar gemeinsame Sache mit seinen damaligen Chef, weil der selbst in finanziellen Schwierigkeiten steckte?

Diesen und ähnlich kniffligen Fragen versucht das Schöffengericht Neumünster seit Freitag in einem mühseligen Indizienverfahren nachzuspüren.

Der Anklage zufolge soll der mit allen Vollmachten ausgestattete Finanzexperte sich binnen eines Jahres (von Mai 2014 bis Mai 2015) um knapp 40 000 Euro bereichert haben. Durch die Aufrechnung von nicht weiter belegten Überstunden und Fahrkosten soll der 41-jährige Finanzprofi sein reguläres Bruttogehalt im Einzelfall auf über 11 000 Euro geschraubt haben.

Der Angeklagte wollte sich (zunächst) nicht persönlich zu den Vorwürfen äußern. Stattdessen überraschte sein Verteidiger das Gericht mit einer Erklärung: „Mein Mandant räumt ein, schwere Fehler gemacht zu haben, die er auch bereut“, sagte der Anwalt, allerdings sei „die Sachlage etwas anders, als

in der Anklage dargestellt“.



Der Erklärung zufolge hat der Buchhalter mit voller Prokura seine eigene Lohnabrechnung in Absprache mit seinem Ex-Chef manipuliert: Die Hälfte der so aus dem Unternehmen abgezweigten Gelder sollte zunächst über ein neues Postbank-Konto, später zumeist in bar und kleinen Stückelungen an den Chef zurückfließen.

Belegen wollte der Anwalt diese Absprache unter anderem mit dem E-Mail-Verkehr zwischen dem Angeklagten und seinem Chef. Dort hatte sich der Geschäftsführer unter anderem erkundigt, „ob unser gemeinsames Postbank-Konto schon aktiv“ ist.

Der als Zeuge auftretende Ex-Geschäftsführer wies die Beschuldigungen zurück: Möglicherweise habe sein Mitarbeiter damals schon vorsorglich falsche Spuren gelegt. „Wir hatten damals ein enges Vertrauensverhältnis. Er wäre jederzeit an meinen PC im Büro gekommen!“

Aber auch die Version des Angeklagten ließ viele Fragen offen: So musste der Buchhalter 2015 eine Kur antreten: Dass er sich trotz Krankschreibung vorübergehend zurückmeldete, um „wie immer“ die Gehaltsabrechnungen zu machen, habe er noch erfreut angenommen, sagte der Ex-Chef aus. Im zweiten Monat habe er das freundlich abgelehnt: „Wir kommen schon ohne dich zurecht“ – und forderte stattdessen das Passwort für das Gehaltsabrechnungsprogramm. „Als er herumdruckste, er habe es vergessen, wurde ich zum ersten Mal stutzig“, sagte der ehemalige Geschäftsführer. Tatsächlich kamen wenig später die Manipulationen ans Tageslicht.

Der Prozess wird am 8. August fortgesetzt.