Polizeibericht : Brutaler Räuber im Haus

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Dörte Moritzen

erstellt am 14.Dez.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Ein Ehepaar (59, 60) überraschte Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr einen Einbrecher in seiner Wohnung an der Marienstraße. Der Unbekannte bedrohte das Paar mit einem Messer und zwang seine Opfer, Schmuck und Bargeld herauszugeben. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Ehepaar blieb unverletzt. Der Täter ist zirka 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann hatte kurze, dunkle Haare und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 9450.