Fußball-Kreispokal Holstein : Brutale Schlussphase für Torpedo Neumünster

Im Viertelfinale muss der Außenseiter beim VfR rund 20 Minuten lang mit zwei Mann weniger auskommen.

Neumünster | Am Ende war es standesgemäß, gleichwohl war es kein klassisches Bewerbungsschreiben für den Einzug ins Kreispokal-Halbfinale. Fußball-Landesligist VfR bezwang vor 233 zahlenden Zuschauern den Kreisligisten FC Torpedo mit 6:1 (3:0) und trifft nun in der Runde der letzten vier voraussichtlich am 9. oder 10. Oktober auf den Oberligisten PSV. Es ist die Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.