Bordesholm : Brüggemann-Schüler gewinnen Internet-Rallye

Auf der Schulverbandssitzung wurden die Sieger und ihre Lehrerin geehrt.

von shz.de

20. Juni 2019, 17:54 Uhr

Manfred Christiansen gratulierte während der Sitzung des Schulverbandes am Mittwoch einer Abordnung der Klasse 9 F der Hans-Brüggemann-Schule (HBS) und ihrer Lehrerin Anke Nühse zu ihrem Erfolg. Der Schulverbandschef freute sich, dass die Schüler sich bei der Internet-Rallye ,,Netrace“ gegen eine große Konkurrenz von 186 Teams aus ganz Schleswig-Holstein durchgesetzt hatten.

Beim Finale in Kiel trat das Team unter dem Namen ,,Little Cookies“ in der Endausscheidung gegen neun Konkurrenzteams an. Mit herausragendem Textverständnis, kritischem Umgang bei der Verwendung von Quellen und Teamgeist setzten sie sich durch und gewannen den ersten Platz. Die Schüler erreichten 50 von 50 Punkten in vier Stunden 45 Minuten und erhielten dafür ein Preisgeld von 1000 Euro, das in die Klassenkasse komme – zusammen mit dem Gewinn für den zweiten Platz aus dem Vorjahr, erzählten die 15-Jährigen.



Schulsozialarbeit wird immer wichtiger





Dann berichteten die Schulleiter: Jutta Wichelmann von der ,,Landschule an der Eider“ erklärte unter anderem, dass das neue Medienkonzept und die Schulsozialarbeit wichtig seien. ,,Eine Sozialarbeiterin mit 24 Wochenstunden für zwei Grundschulen ist einfach zu wenig, eine zweite Kraft ist wünschenswert“, sagte sie abschließend. ,,Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, stimmte ihr die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Houtmann-Abitz zu.

Die Schulleiterin der Hans-Brüggemann-Schule (HBS), Ute Freund, berichtete, dass die Schülerzahlen stiegen und das nächste Schuljahr mit fünf neuen Klassen starten werde. Das seien zwei Inklusionsklassen. Mehr Schüler bedeuteten aber auch notwendige Investition. Um große Räume für zum Beispiel die Theater-AG zu schaffen, müssten Wände herausgenommen, aber auch eine neue Bestuhlung angeschafft werden. Dafür seien 35 000 Euro vorgesehen, so Ute Freund. Sie stimmte ihrer Vorrednerin bezüglich der Sozialarbeit zu und sagte: ,,Die Schülerklientel ist eine andere geworden.“ Im nächsten Jahr ist an der HBS eine Hobby-Imkerei geplant. Auch das Thema Nachhaltigkeit sei ein wichtiger Punkt. ,,In Zukunft werden wir so gut wie kein Plastik mehr in der Cafeteria verwenden“, erklärte Ute Freund.

Volker Gerecke vom Amt Bordesholm berichtete, dass in den beiden Grundschulen die Sanierung der Sanitäranlagen mit voraussichtlichen Kosten von 130 000 Euro geplant sei, wovon 80 000 Euro über Zuschüsse finanziert werden könnten.