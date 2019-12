Polizei Neumünster : Brennendes Auto rollt los und entzündet Anhänger an der Gerichtsstraße

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

20. Dezember 2019, 15:40 Uhr

Neumünster | Ein brennendes Auto löste am frühen Freitagmorgen in Neumünster eine Kettenreaktion aus und entzündete noch einen Anhänger. Laut Polizei wurde gegen 5 Uhr ein brennender Mitsubishi an der Gerichtstraße gemeldet. Warum das Fahrzeug in Flammen aufging, ist noch unklar. Ausgelöst durch das Feuer, setzte sich das Auto jedoch plötzlich in Bewegung und rollte gegen einen Anhänger. Der wurde dadurch ebenfalls in Brand gesetzt.

Die Ermittlungen laufen

Zur Schadenshöhe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache wird kriminaltechnisch untersucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04321/945-1111 zu melden.

