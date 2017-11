Boostedt : Breites Angebot an Kunsthandwerk

vergrößern 1 von 2 Foto: Bury 1 von 2

von Alexandra Bury

erstellt am 13.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Boostedt | Am 11. November beginnt der Karneval, und Martin Luther empfing seine Taufe. Außerdem ist es auch der Gedenktag des heiligen Martin von Tours (316-397), besser bekannt als Sankt Martin. Unter seinem Namen fand am Wochenende zum sechsten Mal der Martinsmarkt im Boostedter Hof Lübbe statt. Gut 2000 Menschen kamen in das Fachwerkgebäude am Dorfring, um durch das bunte Kunsthandwerker-Angebot der 38 Aussteller zu stöbern.

Ob selbst gemachte Kerzen, verlockende Pralinen, bezaubernder Schmuck oder dekorative Holzarbeiten – das Angebot war groß und abwechslungsreich. „Ich bin gezielt hierher gekommen, weil ich neue Dekoration brauche. Das Schöne ist ja, dass ich hier echte Unikate und keine Massenware finde“, meinte Sandra Weiß aus Neumünster, als sie einen Deko-Artikel nach dem anderen am Stand von Anja Holtz aus Rendswühren beiseite legte.

Wie edle Schreibgeräte hergestellt werden, konnte man bei Olaf Hartwig aus Neumünster erfahren. Der gelernte Möbeltischler hatte seine Drechselbank aufgebaut und bearbeitete damit Holzstücke, bis sie tauglich für Füllfederhalter oder Kugelschreiber waren. Zum erstenmal als Ausstellerin im Hof Lübbe dabei war Inga Strauß (37) aus Hamburg. „Ich verkaufe selbstgenähte Kinderbekleidung und Accessoires für Frauen aus bunten Stoffen. Reich wird man damit nicht, weil viele das Nähen für sich entdeckt haben und das Angebot groß ist. Aber es ist für mich eine gute Abwechslung zu meinem Beruf als Krankenschwester. Besonders die Kindermützen gehen gut weg.“