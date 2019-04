Feuer in Neumünster : Brandstiftung in der Innenstadt

An der Wilhelmstraße ging in den frühen Morgenstunden ein Sperrmüllhaufen in Flammen auf.

von Dörte Moritzen

24. April 2019, 08:00 Uhr

Neumünster | Die Polizei sucht nach einem Feuer am frühen Mittwochmorgen erneut nach einem Brandstifter. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Hinrichs entdeckte ein Passant kurz nach 4 Uhr einen brennenden Sperrmüllhaufen an der Wilhelmstraße in der Innenstadt und rief die Einsatzkräfte.

Die Polizei sucht den Brandstifter

Die Berufsfeuerwehr löschte wenig später die Flammen. Es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung geschrieben. Jetzt sucht die Polizei unter Tel. 04321/9450 Zeugen.

Erst wenige Nächte zuvor hatte eine Brandserie in Ruthenberg die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Dabei waren am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Ostersonntag von einem unbekannten Feuerteufel Brände immer nachts oder in den frühen Morgenstunden im Keller des Wohnblocks an der Noldestraße 14 gelegt worden.

