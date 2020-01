Kleinkummerfeld : Brandschutzehrenkreuz für Gunnar Möller

Die Kameraden zogen Bilanz – sie waren im vergangenen Jahr 1933 Stunden im Einsatz.

Avatar_shz von shz.de

19. Januar 2020, 14:35 Uhr

19 Mal alarmierte die Sirene die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkummerfeld im vergangenen Jahr 2019 zu Einsätzen in und um die Gemeinde. Das berichtete der Wehrführer Jörg Wrage.

Zu zwölf Bränden und drei sturmbedingten Einsätze mit Bäumen sind die Kleinkummerfelder ausgerückt. Außerdem wurden die Kameraden zu einer technischen Hilfe nach einem Autounfall, einer Tragehilfe im Wald, einer Türöffnung sowie zu Jahresbeginn zu einer Eisrettung angefordert, bei der Kinder vom Eis auf dem Baggersee geholt werden mussten.

„Für die gesamten Leistungen brachten alle Kameraden über 1933 Stunden ehrenamtliches und kostenloses Engagement auf“, dankte Jörg Wrage den Freiwilligen. Aber auch bei Festen im Ort half die Wehr, am Osterfeuer, dem Ringreiten mit Grillfest, beim Laternenumzug, am Herbstmarkt und dem Gemeindefest sowie am Volkstrauertag nahmen die Kameraden teil. „Auch waren wir beim Marsch um Willingrade und dem Umzug des SSV anlässlich des Schützenfestes dabei“, erklärte Wrage weiter. Die Wehr bilden zurzeit 33 aktive Kameraden. „Zusätzliche Verstärkung genießen wir durch vier Mitglieder unserer Verwaltungsabteilung. Hinzu kommen fünf Ehrenmitglieder und 53 passive Mitglieder“, schilderte er. Außerdem werden Kameraden ausgebildet in Erster Hilfe, im Sprechfunken, im feuerwehrspezifischen Verwaltungsprogramm „MP-Feuer“ und in „COBRA4“.

Weiter stellte der Ortswehrführer fest: „Die persönliche Schutzausrüstung unserer Einsatzkräfte und die technische Ausstattung der Wehr befinden sich in einem sehr guten Zustand, auch unter Berücksichtigung unseres ‚alten‘ Tanklöschfahrzeugs, dass bereits im 37. Dienstjahr ist und nun zu einer Aufarbeitung in der Lackiererei steht.“ Jörg Wrage bedankte sich beim Gerätewart Uwe Schneider. Weiter gedachten die Kameraden dem Ehrenortswehrführer und Ehrengemeindewehrführer Fritz Woltmann, der am 25. November im Alter von 95 Jahren gestorben war.

Geehrt wurde Gunnar Möller mit dem Brandschutzehrenkreuz in Silber für 25 Jahre Dienst. Jacob Spitza wurde für zehn Jahre geehrt. Sören Auricht ist zum Löschmeister befördert worden, Stefan Mix ist nun Oberfeuerwehrmann und Marc Uhlig übernimmt den Posten des Gerätewarts.