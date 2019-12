Tungendorf und Gefahrenabwehrzentrum : Brandschutzausschuss Neumünster genehmigt Raumpläne

Ohne Diskussion wurde die Vorlage zur Neubemessung der Kapazitäten im Rettungsdienst abgesegnet.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

04. Dezember 2019, 14:27 Uhr

Einstimmig hat der Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz am Dienstagabend die Raumpläne für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Tungendorf und den Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache im Gefahrenabwehrzentrum genehmigt. Beide Vorlagen wurden von Sven Kasulke, Chef der Berufsfeuerwehr, vorgestellt.

Beim Brandschutz sei der Bedarf an Bürokapazitäten sowohl in den Leitungsfunktionen, als auch in der Sachbearbeitung gestiegen. So gebe es beispielsweise eine neue Arbeitsgruppenleiterstelle für die Einsatzplanung und die Administration der Freiwilligen Feuerwehren, erklärte Kasulke. Im Bereich Technik, Einsatzunterstützung, Digitalfunk-Servicestelle und Atemschutz wurden neue Sachbearbeiter eingestellt.

Ohne Diskussion wurde auf der Versammlung im neuen Gerätehaus der Wehr Bönebüttel-Husberg die Vorlage zur Neubemessung der Kapazitäten im Rettungsdienst und zu Betriebskosten im Digitalfunk abgesegnet. Im ersten Nachtrag für den Stellenplan sollen 15,74 Stellen für Notfallsanitäter sowie 0,75 Stellen für ein Qualitätsmanagement aufgenommen werden. Hintergrund sind die steigenden Einsatzzahlen. Die nötigen Finanzmittel von über 1,5 Millionen Euro sind über die Rettungsdienstentgelte refinanziert.