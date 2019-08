Tag der Feuerwehr : Brandschutz-Infos heiß begehrt bei der Tungendorfer Woche

Der Tag der Feuerwehr kam trotz Nieselregens richtig gut an, der Flohmarkt litt unter dem Wetter in Neumünster.

von shz.de

18. August 2019, 15:01 Uhr

Tungendorf ließ sich vom Schmuddelwetter nicht die Laune verderben: Trotz Nieselregens kamen am Sonntag mehrere Hundert Besucher ans Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Wehr Tungendorf-Stadt, um beim traditionellen „Tag der Feuerwehr“ beisammen zu sein. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Tungendorfer Woche statt.

Während sich im Haus und im Zelt die Erwachsenen bei Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen stärkten und klönten, kletterten die Kinder unter Aufsicht der Kameraden auf den Löschfahrzeugen herum und vergnügten sich auf der Spielemeile. „Sehr beliebt bei den Kleinen ist immer das Brandhaus. Da dürfen sie auf einem Mini-Löschfahrzeug sitzen und ein kleines Feuer löschen“, schilderte der stellvertretender Ortswehrführer Sebastian Genz. Das machte auch dem kleinen Leonas (4) viel Freude. Er wohnt mit seiner Familie in Faldera. „Aber ich arbeite hier in der Delphin-Apotheke und wir wollten einen Familienausflug machen, bei dem die Kinder Spaß haben“, erzählte seine Mutter Julika Mijatovic. Auch Besucherin Jenny Grümmer ist keine Tungendorferin, war aber trotzdem mit ihren Söhnen Felix (4) und Kjell (3) beim Fest. „Mein Mann ist gebürtiger Tungendorfer und wir haben hier Verwandte. Außerdem stehen meine Jungs total auf alles, was mit Feuerwehr zu tun hat.“

Aber nicht nur Jux und Spiel, auch wichtige Verhaltensregeln im Umgang mit Feuer demonstrierten die Kameraden. „Wir haben eine Übungsanlage da, bei der man einmal einen Feuerlöscher ausprobieren kann. Die sind nämlich ganz leicht in der Handhabung, aber die Berührungsängste sind groß. Dabei kann man nichts falsch machen“, erklärte Sebastian Genz.

Wenig Betrieb war allerdings wegen des Wetters beim Flohmarkt auf dem Schulhof. Nur etwa zwölf Verkäufer trauten sich, ihre Stände unter dem Glasgang aufzubauen. „Wir sind seit sechs Uhr hier“, meinten die Mütter Anja Müller und Andrea Zimny. Später kamen ausgeschlafen ihre Töchter Line und Jule hinzu, die ihre ausrangierten Spiele, Bücher und Spielsachen anboten. „Ich bin zufrieden, ich habe schon viel verkauft“, freute sich Jule.