Eine Kippe könnte böse Auswirkungen haben : Brandgefahr im Dosenmoor Neumünster steigt

Die derzeitigen Schauer bringen laut Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und Naturschutzbund nicht genug Wasser.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

30. April 2020, 18:00 Uhr

Die teils heftigen Schauer sind trügerisch. „Natürlich sagen viele Leute jetzt, es habe ja geregnet. Was soll schon passieren? Aber das stimmt so nicht“, erklären Gerrit Werhahn von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, und Dr. Björn-Henning Rickert, Vorsitzender der Ortsgruppe Neumünster beim Naturschutzbund. Beide wandern durch das Dosenmoor, bleiben am Rand des Weges auf einer Wiese mit trockenen Pfeifengrashalmen und warnen: „Die noch nicht wiedervernässten Torf-Areale sind derzeit höchst anfällig für Brände, die sich schnell und unkontrolliert ausbreiten könnten. Das ist eine unterschätzte Gefahr.“

Rickert erinnert an den letzten großen Moorbrand im Mai 2011. Damals stand eine Fläche von vier Hektar – etwa acht Fußballfelder – in Flammen. Wegen des dichten Qualms, der über den Einfelder See bis zur Autobahn zog, mussten die Anlieger ihre Wohnungen verlassen. Sie brachten auch ihre Vierbeiner in Sicherheit. Über 100 Feuerwehrleute mühten sich tagelang, den Brand im Naturschutzgebiet zu besiegen.

Auch derzeit sind die Böden wie damals wieder in manchen Teilen bis in die Tiefen durchgetrocknet. Zuletzt galt die zweithöchste Grasbrand- und die dritthöchste Waldbrandstufe. „Wir hatten eine Ostwindlage mit sehr trockener Luft und einer geringen Luftfeuchtigkeit. Dadurch ist der Torf bis über einen Meter in der Tiefe knochentrocken“, so Wehrhahn und Rickert.

Dabei sah es zunächst gut aus: „Im Februar hat es soviel geregnet, dass endlich das Defizit, dass seit dem Dürre-Sommer 2018 bestand, ausgeglichen werden konnte“, sagt Rickert. Doch seit Mitte März ist so gut wie kein Regen mehr gefallen. Eine einzige achtlos weggeworfene Kippe könnte reichen, um ein Feuer in dem gut 500 Hektar großen Gebiet, das zu knapp 80 Prozent der Stiftung und dem Naturschutzbund gehört, zu entfachen.

„Gerade jetzt in Corona-Zeiten nutzen viele Menschen das Moor für einen Spaziergang. Das freut uns zum einen, zum anderen birgt es eben auch die Gefahr, dass doch mal jemand unvernünftig handelt. Daher bitten wir alle, die hierher kommen, umsichtig zu sein“, appelliert Werhahn an die Vernunft der Besucher.

Und er fügt an: Ein großflächiger Brand wäre verheerend für die Umwelt und würde große Mengen Kohlendioxid (CO2) freisetzen, was schädlich für das Klima ist. „Jetzt im Frühjahr sind zudem noch viele junge Eidechsen, Schlangen, Vögel und Insekten im Moor, die im Zweifel nicht vor den Flammen fliehen und damit umkommen würden“, nennt Werhahn ein weiteres Beispiel.