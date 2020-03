Brandstiftung nicht ausgeschlossen : Brand mit zwei Toten in Neumünster: Polizei sucht Zeugen

Nach dem verheerenden Brand in der Christianstraße hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.

10. März 2020, 16:24 Uhr

Neumünster | Am Dienstagmorgen starben bei einem Dachstuhlbrand in der Christianstraße zwei Menschen. Noch während der Löscharbeiten nahmen die Beamten der Kriminalpolizei ihre Ermittlungsarbeit auf. Die Identität der Brandleiche steht noch nicht fest. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Ein technischer Defekt oder eine Brandlegung können laut Mitteilung nicht ausgeschlossen werden.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die Brandstelle ist beschlagnahmt und kann weiterhin nicht betreten werden. Der Bereich vor dem Gebäude ist bis auf die gegenüberliegende Straßenseite abgesperrt. Gefahrenabwehrende Maßnahmen sind jetzt Aufgabe der Stadt Neumünster.

Die Polizei bittet vor dem Hintergrund der in alle Richtungen geführten Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Gefragt wird: Wer hat am Dienstag, 10. März, vor dem Ausbruch des Feuers am frühen Morgen gegen 6 Uhr im Bereich der Brandstelle verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 9450.

