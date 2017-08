Brügge : Bordwerkzeug sind Hammer und Schraubendreher

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Brügge | Das war eine kuriose Autokolonne, die am Freitagmittag im beschaulichen Brügge eintrudelte: Gut 15 alte Militär- und Behördenfahrzeuge kreuzten im Dorfkern auf. Die 40 Fahrer und Beifahrer der rollenden Eisenwaren waren aus einem Camp bei Kleinkummerfeld zu einer gemeinsamen Ausfahrt durch Mittelholstein aufgebrochen und hatten im Brügger Museum „Tor zur Urzeit“ Halt gemacht.

„Wir sind ein bunter Haufen von Leuten aus ganz Deutschland, die sich für diese speziellen Oldtimer interessieren. Seit Dienstag zelten wir gemeinsam, tauschen uns aus, schrauben herum und fahren durch die Gegend“, erzählte Birgit Dethlefs aus Kellinghusen, die die Fahrt nach Brügge und die anschließende Schnitzeljagd organisiert hatte.

Das Treffen fand bereits im zwölften Jahr statt; hervorgegangen war es aus einem Forum im Internet, in dem sich die Oldtimerfreunde über ihre robusten Kisten austauschen. Die Fahrer hatten ihre Zelte auf einem Privatgrundstück bei Kleinkummerfeld aufgeschlagen; wo genau, das wollte Birgit Dethlefs zum Schutz der Fahrzeuge nicht verraten. Zusammen mit ihrem Mann Christian Dethlefs und der Enkelin Jana (9) reiste sie in einem weißen VW 181 an, besser bekannt als „Kübelwagen“.

Schnickschnack findet man bei diesen Nutzfahrzeugen nicht, und auch ehrfürchtigen Abstand vom Lack muss man nicht halten. „Das Bordwerkzeug sind Hammer und Schraubendreher. Mit Panzertape und Sprühöl kriegt man bei den Fahrzeugen fast jedes Problem behoben. Diese Autos haben wenig Technik und bleiben nirgends stecken. Ich kann unseren Kübel selbst reparieren“, sagte Birgit Dethlefs über ihre Faszination für die praktischen Oldtimer. „Wenn ich an der Ampel neben einem alten Porsche stehe, gucken die Kinder begeistert zum Kübelwagen“, meinte sie stolz.

Von der einfachen Handhabung gab Jürgen Egerland aus Schwentinental eine Kostprobe, indem er rasch mit zwei Griffen die Tür seines DKW Munga aushängte. „Munga ist die Abkürzung für Mehrzweck-Universal-Geländewagen mit Allradantrieb. Das war der erste Jeep, den die Bundeswehr hatte“, erklärte der Berufssoldat, der wie viele andere Fahrer auch eine Tarnuniform trug. Sein Fahrzeug aus dem Jahr 1961 ist ein Zweitakter, schluckt 20 Liter auf 100 Kilometern und wurde von der Feuerwehr genutzt. „Ich habe den Wagen seit 15 Jahren. Im Gelände zu fahren macht Spaß, Strecke dagegen weniger, denn bei maximal 93 Stundenkilometern ist Schluss“, meinte der Gemeindewehrführer.

Aus dem gleichen Stoffgewebe wie die Türen ist auch das Verdeck, das abgeknöpft werden kann. Ein Radio gibt es im Auto nicht. „Es ist viel zu laut drinnen, man würde eh nichts verstehen. Und was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen“, sagte Jürgen Egerland lächelnd.





von Alexandra Bury

erstellt am 14.Aug.2017 | 08:28 Uhr