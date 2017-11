Bordesholm : Bordesholm als Motiv für Maler

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

von Alexandra Bury

erstellt am 11.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Bordesholm | „Nein, so nicht, dieser Fleck dort macht überhaupt keinen Sinn.“ Tobias Duwe setzt sein Palettmesser an und schabt etwas braune Farbe von der Leinwand. „Ich möchte in dem angestrahlten Laub eine Tiefe haben“, erklärt der Maler, während er zügig mit seinem Pinsel Farbe von der Palette aufnimmt und auf sein Bild aufträgt. Der Künstler aus Grande im Kreis Stormarn steht an der Bordesholmer Kirchhofallee an der Ecke zum Klint und malt. Seine Staffelei hat er auf dem Grünstreifen mit Blick auf die alten Linden aufgebaut, die im Herbstlaub die schmale Einbahnstraße säumen. „Ich habe bisher keine Alleen gemalt, aber diese interessiert mich, weil man praktisch am Ende direkt auf ein Haus zufährt“, erzählt der 56-Jährige. Er ist seit Montag in Bordesholm unterwegs auf der Suche nach schönen Gegenden. Die ortsansässige Galeristin Katrin Göldner ist mit ihm herumgefahren und hat ihm ihre Lieblingsorte gezeigt. Bis zur Mitte der Woche hatte Tobias Duwe sieben Bilder geschaffen, unter anderem den Klint im Nebel und die Mündung des Flüsschens Kalbek in den Bordesholmer See. Duwe gehört zur Künstlergruppe der Norddeutschen Realisten um Nikolaus Störtenbecker und malt seit 30 Jahren.

„Ich wollte schon immer Maler werden, zwischendurch war ich kurz als Werbegrafiker tätig, aber das war absolut nichts für mich. Ich schätze die unglaubliche Freiheit, die ich als Maler habe“, erzählt er. Während Tobias Duwe spricht, wandert sein Blick immer wieder kurz an der Leinwand vorbei in die Allee, rasch tunkt er seinen Pinsel in die Ölfarbe und bringt neue Farbe auf. Er malt schnell, das Weiß der Leinwand verschwindet zusehends. Ein lilafarbener Strich an einen Baumstamm, etwas Blau am Straßenrand, Pinselspuren zeugen vom Akt der Produktion – ist das realistisches Malen? „Ich bin kein Sklave der Natur, mich interessieren die feinen Nuancen in den Tönen. Man täuscht sich oft in dem, was man sieht, weil sich vorgefertigte Bilder in die Wahrnehmung schieben. Ich will mich mit meinen Empfindungen auseinandersetzen“, erklärt der Maler. Landschaftsmalerei unter freiem Himmel ist besonders durch die Impressionisten populär geworden, und auch heute noch erregt die Freilichtmalerei immer wieder Neugier. „Das ist ja spannend, Sie bei der Arbeit zu sehen“, meinte etwa eine Passantin kürzlich an der Kirchhofallee. „Ich werde oft angesprochen und mag die Gespräche auch gerne, die sich entwickeln“, sagt Duwe. Er möchte noch unbedingt den Hang mit den alten Bäumen malen, auf dem die Klosterkirche steht.

Seine Bordesholm-Bilder werden wohl zusammen mit gut 30 anderen Werken ab dem 25. November in der Galerie Göldner an der Holstenstraße 69 zu sehen sein. Die Vernissage findet um 17.30 Uhr statt.