Martinsmarkt : Boostedter sind ein gutes Publikum

von shz.de

12. November 2018, 18:04 Uhr

Über einen rundum gelungenen Martinsmarkt im Boostedter Hof Lübbe freuten sich am Wochenende der Veranstalter, 40 Aussteller und etwa 2000 Besucher. „Der Markt findet zum siebten Mal statt und dieser Sonnabend ist bisher der besucherstärkste“, sagte Veranstalter Sven Reents. Weihnachtliches Kunsthandwerk und zeitlos Nützliches luden die Besucher zum Stöbern ein. Sterne, Engel, Verpackungen aus Holz, Papier und Stoff sowie selbstgestrickte Accessoires, glänzender Schmuck und farbenfrohe Kinderbekleidung verlockten zum Anfassen und Kaufen. „Es läuft richtig super. Schon am Sonnabend hatte ich fast alle Socken verkauft“, freute sich Annegret Mischke. Die Neumünsteranerin kommt aber nicht nur wegen des guten Umsatzes gerne in den Hof Lübbe: „Ich mag das Publikum in Boostedt. Es gibt viele freundliche Gespräche und die Leute zeigen ihre Wertschätzung für das, was ich tue.“ So auch Sylvia Ahrens aus Neumünster, die süße, kleine Strick-Handschuhe bei Annegret Mischke erworben hatte und sagte: „Die sind für das Baby meines Neffens. Ich komme gerne hier her, weil ich immer etwas Schönes finde.“

Bei Wilfried Wiese aus Wulfsmoor konnte man zusehen, wie er an seiner Drechselbank aus einem Kantholz schöne Deko-Figuren herstellt. „Holzsachen haben immer ihre Freunde. Auch Kinder freuen sich über die Holzkreisel und berappen ihr Taschengeld, um sich einen Holzkugelschreiber zu kaufen“, sagte er.

Erika Thies kam mit einer Freundin extra aus Dithmarschen und meinte: „Ich bummel einfach ziellos über den Markt und wenn mir etwas gefällt, dann kaufe ich es.“ Auch die Torten und das Angebot an herzhaften Speisen kamen sehr gut an.