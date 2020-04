Wegen Corona : Boostedter Paar festgesetzt in Kapstadt

Ein Paar aus Boostedt darf wegen der Coronakrise nicht ausreisen. Auch eine Rückholaktion ist schwierig.

03. April 2020, 18:20 Uhr

Zwei Boostedter werden in Südafrika festgehalten, sie dürfen wegen der Corona-Pandemie das Land nicht verlassen. Janina Clausen* (30) und Carsten Petersen * (32) harren in einer Unterkunft in Muizenberg aus, einem Vorort von Kapstadt. Janina Clausen erzählt, was sie seit dem Lockdown erleben, beide möchten aber anonym bleiben.

Seit dem 26. März hat sich Südafrika vollkommen abgeschottet. Der nationale Lockdown zählt weltweit zu den rigorosesten Maßnahmen. Das größte Problem schildert die Boostedterin: „Die Regierung hat den kommerziellen Flugverkehr eingestellt. Es gehen keine Flieger rein und raus. Wir haben uns für die Rückholaktion Deutschlands angemeldet, aber die Regierung Südafrikas erteilt keine Landeerlaubnis. Der Flughafen hat kein Personal mehr. Eine Crew dürfte hier auch nicht übernachten für den Rückflug nach Deutschland. Laut Deutscher Botschaft gibt es hier 7000 deutsche Touristen.Wir sind fassungslos über diese extremen Maßnahmen und haben kein Verständnis dafür, dass Touristen gegen ihren Willen festgehalten und eingesperrt werden. Selbst aus China durften Touristen während der Abriegelung ausreisen.“

Für die rund 58 Millionen Menschen der Republik Südafrika hat der Präsident Cyril Ramaphosa eine weitreichende Ausgangssperre verhängt. „Das ist anders als in Deutschland. Hier geht gar nichts mehr. Man darf nur für Arztbesuche, zum Einkaufen in Supermärkte und Apotheken raus. Man kann kein Essen bestellen; Gassigehen, Joggen und Spazierengehen sind verboten. Verstöße werden mit hohen Geldstrafen und Haft geahndet. Militär und Polizei kontrollieren streng. Unser Vermieter hat berichtet, dass es schon mehrere Verhaftungen gegeben habe“, schilderte Clausen.

Die Boostedter wollten ursprünglich am 24. März ihre dreiwöchige Rundreise durch Südafrika beenden. Zwei Tage vorher kündigten die lokalen Medien den landesweiten Lockdown an, schon vorher hatte sich das Paar vergeblich um einen rechtzeitigen Flug bemüht, auch der Reiseveranstalter meldete sich nicht. „Bis Mitte März war Corona in Südafrika kein Thema, dann kamen die ersten Fälle. Wir stehen von Anfang an auf der Rückhol-Liste des Auswärtigen Amtes. Stündlich geht der Blick aufs Handy, ob es Neuigkeiten über unsere Ausreise gibt. Wir gehen aber davon aus, dass wir bis zum Ende des Lockdowns am 21. April hier bleiben müssen.“

Die Deutsche Botschaft ist für den Publikumsverkehr geschlossen, in einem Brief an seine Landsleute informierte der deutsche Botschafter Martin Schäfer am Dienstag auf der Homepage: „Wir setzen alles daran, die ersten Rückholflüge Ende dieser Woche durchzuführen. Ich muss Ihnen aber auch ganz offen sagen: Wir haben von der südafrikanischen Regierung noch keine Genehmigung für diese Flüge. Auch gibt es immer noch offene Fragen, auf die wir mit den südafrikanischen Behörden Antworten suchen. Dazu gehören in erster Linie der Transport von Reisenden zum Flughafen während der Ausgangssperre und das Verfahren an den Flughäfen selbst. Die Regeln der südafrikanischen Ausgangssperre sind sehr streng, und die Logistik gestaltet sich schwierig.“

In Muizenberg fühlen sich die beiden Boostedter recht sicher. Aber: „Die Spanne zwischen Arm und Reich ist weit in Südafrika. In unserer unmittelbaren Nähe gibt es zwei Townships. Dort leben Menschen auf engstem Raum unter unhygienischen Bedingungen, sie teilen sich zu Hunderten einen Wasserhahn und eine Toilette. Tagelöhner haben nun keine Jobs mehr. Ein Uber-Fahrer (Taxidienst) hat uns erzählt, dass viele verhungern werden, weil sie kein Erspartes für Hamsterkäufe haben. In Johannesburg kam es schon zu Ausschreitungen. Das Virus könnte sich rasend schnell ausbreiten, wie dann die Stimmung ist, bereitet uns Sorge.“ Die Boostedter sind gesund und halten sich an die Regeln. „Wir fühlen uns hilflos, weil wir aus eigener Hand nichts tun können. “

