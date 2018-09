Flüchtlinge : Boostedter erhofften sich mehr

Es gab Applaus und Buh-Rufe auf der Einwohnerversammlung. Minister Grote hält am Standort bis 2024 fest.

20. September 2018, 17:27 Uhr

Endlich war er da, aber Neuigkeiten konnte er kaum mitteilen: Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) stellte sich am Mittwochabend bei der Einwohnersammlung den Fragen der Boostedter zum Thema Flüchtlinge. Knapp 500 Bürger kamen in die Sigfried-Steffensen-Sporthalle und meldeten sich von ablehnend über kritisch bis gelassen zu Wort. Die Veranstaltung verlief friedlich, aufbrausende Emotionen wie bei der Versammlung 2015 gab es nicht. Hauptkritikpunkt war die Größe der Einrichtung.

Einen verbalen Seitenhieb teilte der Innenminister zu Beginn in Richtung von Bürgermeister Hartmut König aus, indem er betonte, der Vorwurf, „ein Ankerzentrum durch die Hintertür“ errichten zu wollen, „trifft nicht zu“. Zur Zukunft der Landesunterkunft für Asylbewerber in Boostedt betonte Hans-Joachim Grote: „2024 wird der Standort geschlossen. Fachlich richtig wäre es, die Einrichtung weiter zu betreiben. Boostedt ist der Standort, der die Ansprüche am besten erfüllt.“ Dennoch sollen ab Dezember 2019 nur noch 500 Menschen dort untergebracht werden mit einer Notfallreserve von 200 Plätzen. Das stehe auch so im „Letter of Intent“, einer Absichtserklärung, die das Land der Gemeinde vorgelegt hat und den die Gemeinde noch nicht unterschrieben hat.

„Welche Möglichkeiten hat Boostedt überhaupt oder kann das Land eigentlich alles machen, was es will?“, wollte Wolfgang Brückner wissen. Der Innenminister erklärte, dass aus baurechtlicher Sicht für die Nutzung von Gebäuden die Zustimmung der Gemeinde erforderlich sei. „Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Land die Entscheidung aber selbst fällen“, schränkte Grote ein. Er erklärte sich außerdem bereit, aus dem „Letter of Intent“ eine verbindlichere Form zu machen: „Wir können gerne einen Vertrag formulieren.“

Zustimmenden Applaus gab es für die Frage von Gabriele Luka-Reiter nach einem Entschädigungstopf für Sachschäden, die durch Flüchtlinge verursacht wurden. Buh-Rufe gab es für die Antwort des Ministers: „So einen Topf wird es nicht geben.“

Lob gab es für die Aufstockung der Polizei in der Einrichtung und für ihre stärkere Präsenz im Ort. Eine Einwohnerin wollte wissen, ob die Besetzung mit 23 Polizisten von Dauer ist. „Versprochen, die 23 bleiben“, antwortete der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Gutt.

Außerdem gab Hans-Joachim Grote bekannt, dass seit Anfang der Woche mehrere Hot Spots in der Erstaufnahme stehen und sich die Situation am Bahnhof, wo es wegen des kostenfreien Internetzugang zu Ärger zwischen Anwohnern und Flüchtlingen kam, entspannen dürfte.

Zurzeit leben rund 1230 Migranten in der Flüchtlingsunterkunft, zwei Drittel haben keine Bleibeperspektive und viele sind allein reisende junge Männer. „Das veränderte Klientel ist eine Entwicklung, über die das Land nicht entscheiden kann“, sagte Grote. In Boostedt häuften sich zuletzt die Klagen über respektloses Verhalten junger geflüchteter Männer. „Das Problem ist nicht die Zuwanderung, sondern wir müssen verstärkt ans Thema Abschiebung gehen“, erklärte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts.

„Es ist enttäuschend, wie sich das Land gegenüber Boostedt verhält. Es gab 2015 einen Beschluss der Gemeindevertretung, in dem wir uns bereits erklärt haben, bis 2019 500 Menschen unterzubringen. Jetzt werden wir brüsk abgebügelt“, sagte Boostedts Bürgermeister Hartmut König nach der Versammlung. Am kommenden Montag wird in der Gemeindevertretung über den „Letter of Intent“ abgestimmt, dazu sagte König: „Ich glaube nicht, dass wir ihn in dieser Form verabschieden.“