Boostedt: Sieger ist die CDU

Auch die FWB hat einen Sitz dazugewonnen

von Susanne Otto

07. Mai 2018, 07:00 Uhr

Boostedt | Wahlsieger in Boostedt ist die CDU. Sie wird künftig 9 von 17 Sitzen in der Gemeindevertretung einnehmen. Damit hat sie alle drei Wahlkreise für sich entschieden.

Im Sportlerheim feierte die CDU-Mannschaft den Einzug von allen Direktkandidaten. „Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben und wir wieder mit neun Kandidaten vertreten sind. Wir bedanken uns für das Vertrauen der Bürger und fangen morgen an zu arbeiten, heute wird gefeiert“, sagte Fraktionsvorsitzende Wolfgang Brückner wohlgelaunt.

Sollte sich die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung am 14. Juni dafür entscheiden, würde Hartmut König seine zweite Amtsperiode als Bürgermeister antreten.

Nebenan im „Waldschlösschen“, dem Holzhaus am Bouleplatz, verfolgte die SPD das Ergebnis in gedrückterer Stimmung, denn die Sozialdemokraten haben künftig mit fünf zwei Sitze weniger. „Der Landes- und Bundestrend hat sich nun auch auf kommunaler Ebene in Boostedt fortgesetzt. Wir werden in den kommenden Wochen Ursachenforschung betreiben“, sagte SPD-Ortsvereinsvorsitzende Reinhard Kiske. SPD-Mitglied Hans-Heinrich Duggen ergänzte: „Ich glaube, der Zugewinn der FWB liegt auch im teilweise populistisch geführten Wahlkampf begründet.“ Damit spielte er auf die Verbesserung des Ergebnisses der Freien Wählergemeinschaft Boostedt (FWB) an, die nun drei statt zwei Sitze hat. Deren Spitzenkandidatin Marina Weber sagte: „Wir konnten in allen drei Wahlkreisen einen massiven Zuwachs verzeichnen, im Wahlkreis III sogar etwa 130 Prozent. Die FWB hat mit Sachpolitik und sehr gutem Wahlprogramm viele Bürger überzeugt. Die SPD hat leider geschwächelt, nun ist es schade für die Demokratie in Boostedt, denn die CDU kann alles durchwinken.“