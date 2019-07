Mord und Rocker : Bombenstimmung in Neumünster

Thomas Pregel las in der Stadtbücherei aus seinem ersten Krimi „Am Ende wird einer die Nerven verlieren“.

von shz.de

04. Juli 2019, 12:08 Uhr

„Über Berlin wird so viel geschrieben und über diese Region nicht“, dachte sich Thomas Pregel, als er seinen ersten Holstein-Krimi „Am Ende wird einer die Nerven verlieren“ schrieb. Der gebürtige Segeberger siedelt die Geschichte an den Orten seiner Kindheit an. „Ich wollte etwas schreiben, das hier passiert“, so der Autor. In Trappenkamp wird ein Bombenanschlag verübt und in Neumünster treiben Rockerbanden ihr Unwesen.

Am Dienstag kam Thomas Pregel für ein Heimspiel in die Stadtbücherei an der Wasbeker Straße und gab den Zuschauern einen ersten Vorgeschmack auf die spannenden Ermittlungen von Hauptkommissar Hans-Peter Arnstedt und seinen Kollegen.

Einen Krimi zu schreiben, der an real existierenden Orten spielt, war für ihn eine echte Herausforderung. Denn jede Abweichung von den echten Gegebenheiten kann den Leser desillusionieren. Dennoch hat sich Thomas Pregel ein paar Freiheiten gelassen. „Ich nehme mir in der Fiktion das Recht heraus, Orte anzupassen“, erklärte er. So siedelt er im Parkcenter das Morddezernat Neumünster an. „Ganz abgeschrieben ist das Parkcenter also noch nicht“, scherzte Pregel.

Dort arbeiten der stets mürrische Hauptkommissar Hans-Peter Arnstedt und sein Kollege Daniel Freiwald. Sie unterstützen die Segeberger Oberkommissarin Monika Gutbrodt bei den Ermittlungen zu einem mysteriösen Briefbombenanschlag auf einen Tischler. Zusätzlich werden die Beamten durch einen Mord im Rocker-Milieu in Atem gehalten.

„Das mit dem Lokalkolorit ist eine schwierige Sache“, gab Pregel auf Nachfrage zu. Seine Figuren sollten authentisch wirken, ohne zu sehr dem Stereotyp des Norddeutschen zu entsprechen, der nur Plattdeutsch schnackt. Hauptkommissar Arnstedt passt mit seiner schlechten Laune und seinem trockenen Humor noch am besten in dieses Bild.

Am Krimi faszinieren den Autor vor allem die festen Genre-Grenzen. „Ich weiß immer, wie es endet“, so der Autor. Interessant wären vor allem die charakterlichen Entwicklungen seiner Figuren innerhalb der Reihe. „Diese Fälle machen schließlich auch etwas mit einem.“

Im Moment arbeitet der Wahlberliner an dem dritten Teil seiner „Kaltsommer-Trilogie“. Aber Thomas Pregel hat schon Vorstellungen, wie es mit Arnstedt und seinen Kollegen weitergeht. „Der zweite Teil wird auf jeden Fall fast nur in Neumünster spielen“, versprach er.