Lichterfest an der Heilig-Geist-Kirche : Bokhorst erstrahlte im Licht

Viele Aktionen und ein besonderer Gottesdienst lockten 300 Besucher zum ersten Lichterfest nach Bokhorst.

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 15:11 Uhr

Mit vielen bunten Lichtern und selbstgebastelten Laternen startete in Bokhorst das erste Lichterfest. Rund 300 Besucher hatten sich auf den Weg zur Heilig-Geist-Kirche gemacht.

Los ging es mit einem Laternenumzug am Kindergarten ,,Kinder in der Kastanie“. Mit dabei waren auch Lotta (5) und Emmy (5) aus Schipphorst, die stolz ihre liebevoll gebastelten Einhorn-Laternen zeigten. Auf der Strecke zur Kirche hatte sich der Posaunenchor postiert und empfing die Laterneläufer. Gemeinsam wurde musiziert, der Chorleiter Jens Jensen erzählte eine kleine Geschichte.

Nach einer Umrundung der mit zahlreichen Lichtern geschmückten Heilig-Geist-Kirche wurde in dem voll besetzten Gotteshaus ein besonderer Gottesdienst gefeiert. ,,Wir haben mit unseren Laternen das Licht in die Dunkelheit getragen“, sagte Pastorin Corinna Weißmann-Lorenzen. Tobias Hinrichs und Jonas Willumeit aus dem Jugendausschuss führten die Geschichte des Heiligen Martin auf. Dieser kam in einer modernen Version mit dem barmherzigen Mann (Tobias) in der Gestalt eines Rucksacktouristen daher. ,,Wir müssen endlich die Grenzen in den Köpfen der Menschen überwinden“, so die Pastorin in ihrer Fürbitte.

Im und um das Gemeindehaus herum hatten außerdem zahlreiche Vereine und Verbände aus Bokhorst und Umgebung unter der Leitung der Organisatorin Steffi Willumeit ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Es gab Aktionen für die Krabbelkinder, einen Gruselbereich für die Jugend und vieles mehr. Großen Zuspruch fand auch die Bastelaktion der Landfrauen, bei der große Windlichter aus Holz hergestellt uerden. Henry Theo Buhrmann war mit großem Eifer dabei: ,,Holzarbeiten sind mein Hobby, das wird ein Weihnachtsgeschenk“, sagte der Zehnjährige.

Weihnachtliche Dekoration boten ,,Ambiente“ aus Bokhorst und die Floristin Elke Döring aus Rendswühren an. Dort stöberte Anna Lena Ahl (26) und sagte: „ Die Organisation ist ganz toll, Jung und Alt werden gleichermaßen angesprochen.“

Der Verein ,,Freunde der Heilig-Geist-Kirche“ versorgte die Gäste mit warmen Getränken, der Hunger wurde mit Waffeln der Kita oder mit Pommes Frites und Wildbratwürsten der Jäger gestillt.

Pastorin Weißmann-Lorenzen freute sich über den Erfolg des Lichterfestes und sagte: ,,Das ist auch unsere Aufgabe, die Menschen zu uns einzuladen.“