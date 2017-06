Luftrettung : Bönebüttel erhält Nachtlandeplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Seiler 1 von 1

Bönebüttel | „Tolle Idee“, fand Feuerwehrsprecher Sebastian Kirchner von der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel-Husberg, als die DRF-Luftrettung anfragte, ob es in Bönebüttel die Möglichkeit gebe, einen Nachtlandeplatz einzurichten. Jetzt trafen sich im Bönebütteler Sportlerheim etwa 50 Vertreter aus den 11 Amtswehren Bokhorst-Wankendorf mit der Freiwilligen Feuerwehr Bönebüttel-Huberg zum Thema Nachtlandungsplätze für Rettungshubschrauber.

Sebastian Hilliger von der DRF-Luftrettung (ehemals Deutsche Rettungsflugwacht) stellte das Nachtlandekonzept in Bönebüttel vor. Der ehemalige Marineflieger ist seit 2011 als Rettungshubschrauberpilot in der DRF-Luftrettung dabei und hat rund 4500 Stunden Flugerfahrung. „Genügend Zeit, um draußen im Einsatz manches schier unmöglich Erscheinendes zu erleben“, berichtete Hilliger. Autos, die von hinten in die Hubschrauber hineinfahren, nicht abgesicherte Straßen bei Noteinsatzlandungen oder Neugierige, die sich unvorsichtig dem Heckrotor nähern, zählen dazu. Mitunter geht es um wenige Meter, die darüber entscheiden ob der Hubschrauber landen kann. Eine besondere Herausforderung sind Nachtlandungen. Die dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen. „Besonders Sportplätze mit Flutlichtanlagen bieten sich für nächtliche Rettungseinsätze an“, sagte er. Aber eine geschulte Feuerwehrtruppe kann auch einen anderen Landeplatz wie etwa eine Bundesstraße super vorbereiten, wenn die Helfer wissen, worauf es ankommt. Dafür dienen die jetzt angebotenen Schulungen, und das Zusammenspiel zwischen Rettungseinheiten und Leitstellen soll verbessert werden.

Mit der Einrichtung der Nachtlandeplätze kann die nächtliche Notarztversorgung deutlich verbessert werden. „Besonders gefährlich sind nachts Freileitungen, Strommasten oder einzelne Bäume“, erklärte Hilliger. Eine deutliche Verbesserung der Einsatzbedingungen sei heute der Flug mit Nachtsichtgeräten.

Noch gibt es bei Neumünster keinen Nachtlandeplatz. Auch auf dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus sei ein solcher erst in Planung. Deswegen biete sich Bönebüttel durch seine Lage besonders an. Im Zusammenspiel mit der Bönebütteler Feuerwehr soll der Sportplatz jetzt auch zum Nachtlandeplatz bei Rettungseinsätzen werden. Wie es aus den Bokhorst-Wankendorfer Amtswehren hieß, könnten sich auch andere Feuerwehren die Zusammenarbeit gut vorstellen. So etwa hat auch der Bokhorster Sportplatz eine Flutlichtanlage.

Für die Bönebütteler Feuerwehrleute gab es während der Schulung noch eine kleine Überraschung. Zur Verbesserung der mobilen Ausrüstung spendeten Dachdecker Mirko Runow und Zimmerer Thorsten und Hauke Weede gemeinsam einen medizinischen Notfallrucksack im Wert von 500 Euro. „Die Firmeninhaber sind in der Wehr aktiv und unterstützen die Wehr mehr als einmal“, dankte Sebastian Kirchner von der Feuerwehr.