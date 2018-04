Böcklersiedlung: „Eine tolle Aktion!“

von Jens Bluhm

So gut kann es laufen, wenn alle an einem Strang ziehen: Rolf Schaks, Stadtteilvorsteher in der Böcklersiedlung, war sichtlich überrascht: „Noch nie haben wir uns an einer Schietsammelaktion beteiligt, das Interesse war sonst eher mau. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute mitmachen!“

Schon am frühen Sonntagmorgen hatten sich zwei Anwohner bei ihm gemeldet: Sie könnten um 11 Uhr leider nicht kommen, würden dafür aber schon mal vorab am Baumschulenweg Schiet sammeln. „Das Paar kam mit zwei großen Säcken zurück“, lobt Schaks das Engagement der Frühaufsteher. Dass sich gut 20 Leute am Kantplatz einfanden, um sich von hier aus zu verschiedenen Sammel-Touren einteilen zu lassen, war auch ein Verdienst des „Hilfspunkts“. Der rührige Bürgerverein hatte bereits im Vorfeld kräftig für den Sammeltag geworben. Zahlreiche Mitglieder waren dem Aufruf gefolgt. Ordentlich Beute machten die Sammler erwartungsgemäß vor allem rund um die Böcklerschule und den Skaterpark, aber auch in den Grünanlagen am Log In und den Verbindungswegen zum Baumschulenweg. Trotz der vielen ärgerlichen Hundekotbeutel im Gestrüpp musste sich niemand die Finger schmutzig machen. Holzland Greve sponserte die Aktion mit reichlich Arbeitshandschuhen.