Rencks Park : Blutender Mann in Neumünster gefunden – Polizei bittet um Mithilfe

Der 30-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen.

von shz.de

06. Oktober 2018, 16:03 Uhr

Der Polizei in Neumünster wurde am Freitagabend gegen 17.50 Uhr eine stark blutende Person in Neumünster gemeldet. Die entsandte Funkstreifenbesetzung fand daraufhin im Bereich des Rencks Park einen 30-Jährigen Mann mit einer blutenden Verletzung. Er wurde in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Neumünster übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Allerdings liegen die Hintergründe für die Verletzung des Mannes im Dunkeln. Er selbst habe bislang keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen eines möglichen Vorfalles am frühen Abend des 5. Oktober im Innenstadtbereich von Neumünster, der mit der Verletzung in Zusammenhang stehen könnte. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neumünster unter der Telefonnummer 04321-9450.

