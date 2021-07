Hein Tüt sagt “Guten Morgen!“ : Blumen-Akrobatik auf dem Balkon

Heute erzählt Hein Tüt, unter welch widrigen Umständen eine Nachbarin im Urlaub die Pflanzen seiner Cousine gerettet hat.

Avatar_shz von Hein Tüt

28. Juli 2021, 07:00 Uhr

In den Ferien sind viele Urlauber auf die Hilfe ihrer Nachbarn angewiesen. Wohl dem, der netten Menschen in seiner Nähe findet, die bereit sind, ein wenig das Haus zu hüten. Heins Cousine hatte kürzlich damit ein echtes Problem. Nicht dass sie unbeliebt wäre und niemand ihr helfen wollte. Nein, ihre direkten Nachbarn waren zufällig zu dieser Zeit auch alle nicht im Lande. Und nun? Heins Cousine ging von Tür zu Tür – ohne Erfolg. Erst als sie bei der jungen Familie klopfte, die vor wenigen Wochen eingezogen war und die sie nur vom Sehen kannte, war ihr Problem gelöst: Die neuen Nachbarn übernahmen sofort die Fütterung der Fische im Aquarium, verhinderten einen überquellenden Postkasten und kümmerten sich rührend um die Balkonpflanzen. Letzteres sogar mit akrobatischem Einsatz. Als das Schloss der Balkontür ausgerechnet im Urlaub aus Altersschwäche den Geist aufgab, kletterte die neue Nachbarin Tag für Tag mit der vollen Gießkanne durch ein Fenster auf den Balkon, damit die Pflanzen nicht eingehen. Als die Blumenbesitzerin nach ihrem Urlaub von all den Umständen erfuhr, war sie völlig gerührt. Dankbar überreichte sie ihrer neuen Pflanzen-Freundin – na klar – einen Blumenstrauß. Allerdings plünderte sie dafür sicher nicht ihre bunte Pracht auf dem Balkon. Denn die blühte ja im Moment ausschließlich aufgrund der unermüdlichen „Fassadenkletterin‘‘ so richtig auf.

Guten Tag, bis morgen!