Hein Tüt sagt “Guten Morgen“ : Blühende Pracht statt Tristesse

Eigentlich findet Hein Tüt die Autobahn langweilig. Kürzlich hatte er aber richtig Freude beim Fahren. Warum nur?

Avatar_shz von Hein Tüt

12. Juni 2021, 08:00 Uhr

Hein mag keine Autobahnen. Er findet sie wirklich trist und extrem langweilig Deshalb fährt er eigentlich lieber über die Landstraße. Doch manchmal, wenn es schnell gehen soll, muss Hein trotzdem auf die öde Raser-Piste. Kürzlich düste Hein gen Süden, sah stundenlang grauen Asphalt, grüne Straßenränder – und das war ’s. Genervt fummelte er sich durchs Radioprogramm und hoffte, er wäre bald da. Doch was war das? Schlagartig zierte kurz hinter Hamburg leuchtend roter Klatschmohn die Autobahn. Herrlich! Hein bekam sofort gute Laune, fürchtete aber gleichzeitig, dass die aufheiternde Blumenpracht bald wieder zu Ende sein könnte. Doch Kilometer um Kilometer erfreute er sich an ihrem Anblick , bis er die Autobahn verlassen musste. Insgeheim dankte er der dortigen Autobahnmeisterei für die insekten- und heinfreundliche Idee. Er wird die Sache jetzt mal überall herumerzählen und darauf hoffen, dass sie auch in seiner Heimat Schule macht.

Guten Tag, bis Montag!