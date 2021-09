1. Badminton-Bundesliga : Blau-Weiß Wittorf Neumünster startet mit einem Heimsieg

Die Schwalestädter bezwingen den TSV Neuhausen-Nymphenburg mit 5:2 und erwarten am Sonntag die SG Schorndorf.

von Arne Schmuck und Jörg Lühn

11. September 2021, 21:04 Uhr

Mit einem Heimsieg ist Blau-Weiß Wittorf in die neue Saison der 1. Badminton-Bundesliga gestartet. Vor 85 Zuschauern in der Halle der Kant-Schule gab es ein 5:2 gegen den bayerischen Vertreter TSV Neuhausen-Nymphenburg.

OB mit Antrittsbesuch

Vor den Augen des neuen Neumünsteraner Oberbürgermeisters Tobias Bergmann (SPD) erwischten die Hausherren einen ganz starken Auftakt. Denn das erste Herrendoppel Matthias Kicklitz/Niclas Nöhr benötigte für seinen Dreisatzsieg über Ivan Rusev Atanasov/Paul Reynolds nur 17 Minuten. Für den Dänen Nöhr, der erstmals für Blau-Weiß zum Einsatz kam, war das der berühmte Einstand nach Maß. Deutlich dramatischer ging es im Damendoppel zu. In einer 50-minütigen Auseinandersetzung wehrten die Wittorferinnen Lise Jaques und Vivien Sandorhazi zwar zwei Matchbälle ab, zogen letztlich aber doch in fünf Durchgängen den Kürzeren.

Wittorf mit langem Atem

Vitaly Durkin und Brandon Zhi Hao Yap brachten die Einheimischen mit einem Erfolg im zweiten Herrendoppel wieder in Führung, die Kicklitz im ersten Herreneinzel auf 3:1 ausbaute. Weil jedoch Yap gegen Tobias Wadenka keine Chance hatte, blieb es spannend. Neuhausen-Nymphenburg schnupperte nun an einem Punktgewinn, doch mit zwei klaren Dreisatzsiegen machte Wittorf alles klar. Sandorhazi im Dameneinzel und Nöhr/Jaques im Mixed ließen keine Zweifel am Heimsieg mehr aufkommen.

Bereits am Sonntag geht es für die Wittorfer mit der nächsten Heimpartie weiter. Zu Gast ist dann die SG Schorndorf aus Baden-Württemberg (14 Uhr, Kant-Schule).