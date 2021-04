1. Badminton-Bundesliga : Blau-Weiß Wittorf Neumünster spielt um deutschen Meistertitel

Beim Qualifikationsturnier in Saarbrücken geht es Mitte Juni um zwei Tickets für das Final Four.

Avatar_shz von shz.de

23. April 2021, 15:38 Uhr

Nach mehreren coronabedingt vergeblichen Anläufen wollen die Badminton-Asse von Blau-Weiß Wittorf Mitte Juni endlich wieder zum Racket greifen. Neumünsters Mannschaft des Jahres hat auf dem Weg ins Final Four um die deutsche Meisterschaft jedoch eine „Monstergruppe“ erwischt. So bezeichnet Team-Manager Ralf Treptau die Auslosung für den Bundesligisten.

Die Wittorfer reisen zum ersten Qualifikationsturnier nach Saarbrücken und spielen am 12. sowie 13. Juni in der Joachim-Deckarm-Halle gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim, Union Lüdinghausen und die SG Schorndorf. „Allein Bischmisheim und Lüdinghausen haben einen Sack voller Nationalspieler“, weiß Treptau. Gespielt wird in zwei Vierergruppen im Modus „jeder gegen jeden“. Die beiden Staffelersten qualifizieren sich für das Final Four am 19./20. Juni in Wipperfürth. Dort trifft in den Halbfinals der Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B, während der Gewinner der Gruppe B dem Zweiten der Gruppe A gegenübersteht. Das Endspiel um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft wird am 20. Juni um 14 Uhr auf zwei Feldern gespielt. Die Gruppe B spielt ihr Qualifikationsturnier ebenfalls in Wipperfürth, nachdem Ausrichter Cloppenburg auf Grund der Corona-Pandemie seine Zusage zurückgezogen hatte.

Die Wittorfer haben mit ihren ortsansässigen Spielern wie Philipp Nebendahl, Manja Oldhaver und Carina Hingst das Training aufgenommen, mussten jedoch von der Kant-Schule in die Holstenschule umziehen. „Aber das klappt alles prima“, sagt Treptau. Matthias Kicklitz und Sebastian Schöttler trainieren dagegen in Hamburg.

Spielplan in Saarbrücken (Gruppe A): Sonnabend, 12. Juni: 10 Uhr: SC Union Lüdinghausen – Blau-Weiß Wittorf; 13 Uhr: 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim – SG Schorndorf; 16 Uhr: Saarbrücken-Bischmisheim – Wittorf; 19 Uhr: Lüdinghausen – Schorndorf. Sonntag, 13. Juni: 11 Uhr: Saarbrücken-Bischmisheim – Lüdinghausen, Wittorf – Schorndorf.

Spielplan in Wipperfürth (Gruppe B): Sonnabend, 12. Juni: 10 Uhr: TV Refrath – TSV Trittau; 13 Uhr: 1. BC Wipperfeld – SV GutsMuths Jena; 16 Uhr: Wipperfeld – Trittau; 19 Uhr: Refrath – Jena; Sonntag, 13. Juni: 11 Uhr: Wipperfeld – Refrath, Trittau – Jena.