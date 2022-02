1. Badminton-Bundesliga : Blau-Weiß Wittorf Neumünster spielt eine Ouvertüre vom Allerfeinsten

Schlusslicht SV GutsMuths Jena hat beim 0:7 nicht den Hauch einer Chance.

Neumünster | Das war Sinfonie pur. In der nach ihm benannten Straße hätte vermutlich selbst der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart am Streichorchester der blau-weißen Badminton-Asse seine Freude gehabt. Gleich mit 7:0 verzauberten Wittorfs Gänsefederartisten den SV GutsMuths Jena in der 1. Bundesliga zu einem Krümel im Universum. Die Thüringer gewannen in den sieben...

