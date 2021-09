1. Badminton-Bundesliga : Blau-Weiß Wittorf Neumünster in Jena klar favorisiert

Beim Vorjahresaufsteiger und Schlusslicht zugleich peilen die Schwalestädter ohne Umschweife einen deutlichen Sieg an.

Neumünster | Blau-Weiß Wittorf reist zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison in die Universitätsstadt Jena. Dort ist der Vorjahresaufsteiger GutsMuths am Sonntag (11 Uhr) zur besten Frühschoppenzeit Gastgeber für die Gänsefederartisten aus Neumünster. Der Tabellensechste von der Schwale (2 Spiele/4 Punkte/10:4 Spiele) möchte dem Schlusslicht Jena (3/1/3:18) am dr...

