Badminton-Oberliga : Blau-Weiß Wittorf Neumünster II verbucht gelungenen Saisonstart

Die Erstligareserve setzt sich gegen die zweite Mannschaft des SSW Hamburg mit 5:3 durch.

Neumünster | Mit einem Heimsieg ist Blau-Weiß Wittorf II in die neue Badminton-Oberligasaison gestartet. Die Erstligareserve bezwang die „Zweite“ des Spiel- und Sportvereins Wichern-Schule (SSW) Hamburg mit 5:3. Kaltstart am Vormittag „Die Freude über diesen ersten Sieg und den gelungenen Start in die neue Spielzeit ist groß“, gab Wittorfs Kapitän Philipp Nebendahl...

