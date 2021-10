1. Badminton-Bundesliga : Blau-Weiß Wittorf Neumünster fertigt GutsMuths Jena ab

Die Schwalestädter bejubeln in Thüringen den ersten 7:0-Sieg in ihrer Erstliga-Historie.

Jena | Ein Team in bester Qualität. Geschmackvoll abgestimmt in den Einzeln, den Doppeln und im Mixed ließ Blau-Weiß Wittorf am Thüringer Bratwurst-Grill beim SV GutsMuths Jena nichts anbrennen und holte einen 7:0-Sieg. Die Badminton-Asse von der Schwale sicherten mit dem erstmaligen „zu null“ weitere drei Punkte in der 1. Bundesliga und avancieren zum heißen...

