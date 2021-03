Fußball : Björn Ole Peters vom VfR zum Stadtrivalen PSV Neumünster

Der Oberligist sichert sich die Dienste des 27-jährigen Angreifers.

Neumünster | Der Polizei-SV Union hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Björn Ole Peters, bisher in Diensten des benachbarten Fußball-Landesligisten VfR, wechselt die Stadtwaldseite und bindet sich für die kommende Saison an den Oberligisten von der Stettiner Straße. Peters kam in den beiden abgebrochenen Serien 2019/20 und 20/21 auf insgesamt 14...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.