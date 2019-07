Motorradfahrer zu Besuch : Bikertreffen in Gönnebek

16. Motorradtreffen startet am Sonntag, 7. Juli mit einem öffentlichen Gottesdienst.

von Gunda Meyer

03. Juli 2019, 16:38 Uhr

Einmal im Jahr ist die 500-Seelen-Gemeinde Gönnebek fest in der Hand von Bikern auf ihren PS-starken und chromblitzenden Motorrädern. Am Sonntag, 7. Juli, stellen die Flaming Stars – eine Interessengemeinschaft Motorrad fahrender Feuerwehrleute und deren Freunde – gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Nehms das 16. Bikertreffen auf die Beine.

Weit über 3000 Motorradfahrer aus Deutschland und

sogar aus Italien und Hongkong, nahmen an den bisherigen Treffen teil.

Ab 9.30 Uhr werden die Biker bei Familie Blöcker im Rüsch 2 erwartet. Für Frühstück sorgen die „Motorbienen“ gegen eine Spende. Nach der Begrüßung um 10.15 Uhr geht es dann dort um 11 Uhr mit einem öffentlichen Freiluft-Gottesdienst der Kirchengemeinde Bornhöved unter dem Motto „Verbunden zum Leben“ weiter.

Gegen 12 Uhr starten die „Gönnebeker Gold-Cup-Freunde“ – aktive Mitglieder der Gönnebeker Wehr – ihre Mofas und geben damit das Startsignal für die rund einstündige Ausfahrt durch den Kreis Segeberg. Ziel ist das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nehms. Dort findet dann das Abschluss-

Grillen statt.

„Wir freuen uns, wenn neben den Motorradfahrern, auch weitere Interessierte unsere Veranstaltung besuchen und wir gemeinsam ins Gespräch kommen“, sagten die Organisatoren Klaus und

Birgit Blöcker. Ihre Teilnahme fest zugesagt haben bereits Abordnungen der Polizei-Biker des internationalen Clubs Blue Knights Germany oder die 1. Quad-Division Lübeck. Auch in diesem Jahr werden die Erlöse der Veranstaltung an Kinder- und Jugendeinrichtungen gespendet, wie an den Verein Fires Epilepsie Kinderhilfswerk oder die Jugendfeuerwehr Wensin.