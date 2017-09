Boostedt : Bewohnerin hatte den richtigen Riecher: Gas strömte aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

von Alexandra Bury

erstellt am 07.Sep.2017 | 11:00 Uhr

Boostedt | Wegen des Verdachts auf ein Leck in einer Gasleitung rückte am Dienstagabend um 19.30 Uhr die Feuerwehr in Boostedt in die Straße Kalkberg aus.

Einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses war Gasgeruch in ihrer Wohnung aufgefallen, woraufhin sie um 19.24 Uhr die Feuerwehr alarmierte. Neben den Freiwilligen Wehren aus Boostedt und Heidmühlen kam auch die Berufsfeuerwehr aus Neumünster. Sie besitzt ein Gerät, mit dem die Gaskonzentration gemessen werden kann. „Das Messgerät hat einen Hinweis auf eine ganz kleine Gas- Konzentration gegeben. Es handelte sich um ein haushaltsübliches Gas, das für Heizung oder Gasherde benutzt wird“, erklärte Boostedts stellvertretender Wehrführer Tobias Rohweder. Eine Feinmessung haben die Stadtwerke Neumünster noch am selben Abend vorgenommen und ein kleines Loch gefunden. Das Gas wurde im gesamten Haus abgestellt. Die Bewohner des Haus in der Sackgasse mussten das Haus kurz verlassen.

Eine Gefahr für die Bewohner habe nicht bestanden, erklärte Rohweder: „Es war zwar eine kleine Konzentration vorhanden, sie wäre aber nicht ausreichend gewesen für ein explosionsfähiges Gemisch.“ Er wies auch darauf hin, dass für die Bewohnerin keine Kosten entstanden sind. „In so einem Fall ist es besser, einmal mehr als zu wenig anzurufen.“ Während des Einsatzes war die Straße für den Verkehr gesperrt. Insgesamt waren etwa 40 Kameraden im Einsatz.