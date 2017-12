Neumünster : Bewegung verlängert das Seniorenleben

vergrößern 1 von 1 Foto: Vaquette 1 von 1

von Hannes Harding

erstellt am 06.Dez.2017 | 10:30 Uhr

Neumünster | „Die eine Gruppe macht die Arme hoch, die andere geht in die Hocke, und die Thera-Bänder ordentlich ziehen“, gab Brigitte Hartz, Übungsleiterin vom TSV Gadeland, die sportlichen Kommandos. Im Rathaus-Foyer standen die durch Thera-Bänder verbundenen Teilnehmer im Kreis, hoben und senkten die Arme, gingen in die Hocke, drehten dann den ganzen Körper und dehnten die Bänder über den Köpfen. Die Besucher der Ausstellung „Fit bleiben – Bewegung ist Leben“ des Kreissportverbandes demonstrierten gestern die Botschaft: Bewegung ist wichtig und gesund für ältere Menschen.

Bewegung und Sport ist in jedem Alter möglich und bewirkt selbst bei Senioren, die schon im Rollstuhl sitzen, etwas – nicht nur mehr Beweglichkeit, sondern auch gute Laune. Das wurde auch gestern deutlich, denn es wurde auch viel gelacht bei der Eröffnung der Ausstellung, die zum 13. Mal vom Kreissportverband in Kooperation mit den Sportvereinen organisiert wurde.

„So gut der technologische Fortschritt auch ist, es hat auch negative Konsequenzen in Form eines bewegungsarmen Lebensstils. Wir gehen kaum noch die Treppe hoch, wir tragen keine schweren Dinge, und wir laufen keine langen Strecken, denn den Kaufmann um die Ecke gibt es ja nicht. Wir fahren in das nächste Einkaufscenter“, sagte Michael Lindner, Seniorenbeauftragter des Kreissportverbandes. „Bewegung im Alter tut nicht nur körperlich gut, sie beflügelt auch Geist und Seele, das Gehirn wird beansprucht, die Koordination gefördert, die seelische Gesundheit wird unterstützt“, betonte Stadtrat Carsten Hillgruber. Wie dringend es nötig ist, vor allem die älteren Menschen anzusprechen und sie zu mehr Sport zu motivieren, zeigten Zahlen, die Lindner nannte. Über 50 Prozent der über 65-Jährigen haben in Deutschland statistisch in den vergangenen drei Monaten keinen Sport gemacht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt aber für die Fitness und für ein selbstbestimmtes Leben zweieinhalb Stunden körperliche Betätigung pro Woche.

„Bewegungsarmut ist die neue Volkskrankheit, man muss mal überlegen, wie viele Stunden alte Menschen im Bett liegen, im Sessel sitzen, dann am Tisch beim Essen sitzen – und wie viele Stunden sie sich wirklich bewegen oder sogar sportlich betätigen“, stellte Lindner fest.

Radfahren, Tanzen, Tennis, Nordic Walking, Wirbelsäulen- und Rückengymnastik, Schwimmen, Fechten, Zumba – wie viele Angebote es in den Sportvereinen gibt, ist auf den Stelltafeln mit vielen fröhlichen Fotos veranschaulicht.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Januar im Foyer des Rathauses zu sehen.