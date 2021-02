Polizei sucht Zeugen : Bewaffneter Raub an der Klosterstraße in Neumünster

Der Täter hielt dem Opfer eine Schusswaffe vors Gesicht und forderte dessen Handy.

Avatar_shz von Hannes Harding

09. Februar 2021, 11:43 Uhr

Neumünster | Es geschah am Montag gegen 14.30 Uhr: Ein 21-jähriger Mann war an der Klosterstraße unterwegs und wollte auf dem Hinterhof an der Klosterstraße 11 seinen E-Scooter abstellen. Ein Mann folgte ihm und hielt ihm plötzlich eine Schusswaffe vor das Gesicht. Er forderte die Herausgabe des Handys, riss dem Geschädigten dessen Mobiltelefon aus der Hand und lief davon.

Nach Angaben der Polizei folgte der 21-Jährige dem Mann und wurde von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass der Täter sich mit zwei weiteren Männern traf. Anschließend flüchteten die drei Männer in unterschiedliche Richtungen.

Bereits am Sonnabend war es in der Klosterstraße zu einem Raubversuch gekommen. Dieser war durch das couragierte Eingreifen einer Zeugin verhindert worden. Einen Zusammenhang zwischen beiden Taten könne die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht herstellen, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen.

Die drei Männer kann der Geschädigte wie folgt beschreiben: Alle waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß, der Haupttäter sprach perfekt Deutsch. Alle drei hatten eine schlanke Statur und waren schwarz gekleidet.