Neumünster : Besucheransturm im Tierpark

6500 Gäste wurden am Osterwochenende gezählt. Die Kinder suchten nach dem goldenen Ei.

von Tom Nyfeler

03. April 2018, 08:11 Uhr

Neumünster | Das für Kinder sowieso schon spannende Erlebnis mit den vielen Tieren im Tierpark wurde am vergangenen Oster-Wochenende noch um einige Attraktionen ergänzt. Insgesamt 6500 Besucher erlebten aufregende Tage in der Anlage im Stadtwald.

Ein großer Plüschosterhase überreichte am Ostersonntag den ersten 100 Kindern beim Eintritt ein Stoffschwein. Den größten Ansturm gab es bei der „Suche nach dem goldenen Ei“ am kleinen Grillplatz. Während jeweils eine Gruppe von Kindern eine Einweisung erhielt, versteckten Tierpfleger-Azubi Mark Hollensen (24) und seine Kollegen bunte Eier und ein goldenes Ei. Für jedes gefundene bunte Ei gab es Süßigkeiten, wer jedoch das besser versteckte goldene Ei fand, bekam einen großen Schokoladenosterhasen. So freute sich zum Beispiel Leon Dünsch (11) aus Neumünster über einen zusätzlichen Osterhasen.

Bei zahlreichen Oster-Mitmachspielen war der Andrang groß. Der Jugendverband organisierte das Kinderschminken. Spannend für Groß und Klein wurde es jeweils bei den Schaufütterungen. Tierpfleger Mario Lichtenberg (55) fütterte zum Beispiel die acht Seehunde, Ines Petersen (41) erläuterte bei der Fütterung der 30 Pinguine einiges über Lebens- und Fressgewohnheiten und das Paarungsverhalten. Die Azubis des Tierparks präsentierten zudem ein gerade fertig gewordenes Projekt mit Eiern unterschiedlichster Lebewesen von Ameisen bis zu Singvögeln. Bei dieser perfekt zu Ostern passenden Schau war auch ein Osterei vertreten. Außerdem konnten sich die Besucher über die Aktion „Neumünster blüht“ informieren.

Aufwärmen und stärken konnten sich die Besucher im Bistro des Tierparkes, dies war bereits zum Frühstück entsprechend gut besucht. „Naja, es schneit, aber davon lassen wir uns nicht die Laune verderben“, sagte Verena Kaspari, Leiterin des Tierparks, und freute sich, bereits am Karfreitag 1700 Gäste begrüßen zu können. Und dann schaute doch noch die Sonne vorbei.

Besondere Aufmerksamkeit erlangte der Tierpark auch durch einen erneuten Aprilscherz. Bereits im letzten Jahr wurden in mehreren Betrieben E-Mails an die Mitarbeiter gesendet, mit der Bitte sich bei „Frau Wolf“ telefonisch zu melden. Als Telefonnummer wurde dann die des Tierparks Neumünster angegeben. Letztes Jahr kam es zu etwa 130 Anrufen, in diesem Jahr war es etwas abgeschwächt, jedoch wurde extra eine Telefonistin beauftragt, um die Anrufe abzuwickeln. Es wurde zum Teil auch mit einem Scherz geantwortet, dass Frau Wolf gerade mit Herrn Bär unterwegs wäre. Der Tierpark nahm es mit Humor, der 1. April ist ja nur einmal im Jahr.