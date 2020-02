“Trial And“ in Neumünster : Besucher erleben experimentelles Spiel mit Tanz und Sprache

120 Zuschauer sahen die Performance-Kunst auf der Bühne des Theaters in der Stadthalle.

04. Februar 2020, 16:34 Uhr

„‚Trial And“‘ zelebriert den Akt des Ausprobierens und hinterfragt, wie wir als Gesellschaft mit Scheitern und Erfolg umgehen.“ Das schreiben die Performance-Künstler Coralie Merle, Jasiek Mischke und Mark Christoph Klee auf ihrer Webseite über ihr experimentelles Tanzstück, das sie im Theater in der Stadthalle vor 120 Besuchern zeigten. Darin verbinden sie in acht Szenen Tanz, Sprache und soziale Medien miteinander. Eine Performance, auf die man sich einlassen muss.

Mark Christoph Klee ist Neumünsteraner und studierte zusammen mit Coralie Merle zeitgenössischen Tanz an der Amsterdamer University of Arts. Merle ist außerdem Yoga-Lehrerin. 2018 war Christoph Klee Preisträger bei „Kunst schaffen in Neumünster“.

Jasiek Mischke studierte bildende Kunst am Goldsmith College in London und ist „Spoken Word Performer“. Ihre Talente verbinden die Künstler in ihrer Vorstellung miteinander.

Das Stück muss ohne große Erklärungen auskommen. Merle, Mischke und Klee performen einfach. Sie springen und rennen über die Bühne. In einem Moment sind ihre Körper auf eine fast schon leidenschaftliche Art miteinander verschlungen, und dann liefern sie sich im nächsten Moment eine Verfolgungsjagd mit Bühnenscheinwerfern. Dabei produzieren sie ein Live-Musikvideo auf Instagram, posieren, spielen mit der Kamera und lassen auch die Zuschauer einmal filmen.

Dann probieren sie sich an anspruchsvollen, wahllos ausgewählten Yoga-Posen aus ihrem Instagram-Feed. Hier erklärt sich auch der Titel des Stücks. Es ist wie eine Versuch-und-Irrtum-Studie. So ist es nicht schlimm, wenn einmal eine Pose nicht gelingt. Allein der Versuch ist schon amüsant zu beobachten.

Jasiek Mischke fügt der Bewegung die Sprache hinzu. Einzelne Wörter, kurze Phrasen, ganze Sätze. Bewegung und Stillstand – Mischke erzählt keine Geschichte.

Und genau das ist es, worauf man sich einlassen muss. „Trial And“ ist kein Erzählstück mit einer zusammenhängenden Geschichte oder Rahmenhandlung. Es probiert aus, spielt und ist auf gewisse Art und Weise jung und naiv. Aber wer sich fallen lässt, erkennt durchaus auch die Zusammenhänge, die dann nach der Vorstellung noch nachhallen.